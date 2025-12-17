Каким будет дарк-фэнтези «Очарованные»

Мир дарк-фэнтези «Очарованные» вдохновлен исключительно славянским фольклором, при этом зрителя ждет не триллер в чистом виде, заявил специальному корреспонденту НСН на фестивале Сomic Con Игромир режиссер проекта Илья Шеховцов.

Главные роли в проекте исполнили Таисья Калинина, Даяна Гудз, Елена Подкаминская и другие. Шеховцев заметил, что в работе над сериалом ставил перед собой задачу создать неприлизанное фэнтези.

«Когда я пришел на проект, сценарий в каком-то виде был готов. За два-три месяца я серьезно переработал его. На это ушло два-три месяца. Изначально это была очень простенькая история. Я углубился и поставил перед собой задачу делать не глянцевое прилизанное фэнтези, а создать мир с неидеальными персонажами. Я показал их слабости, потери, их путь. Как когда-то сказали авторы Disney: "Мы не создаем идеальных персонажей. Мы создаем персонажей, которые чувствуют боль". Такой подход помогает зрителям, особенно подростком, подключаться к героям и верить в них. Это не чистое дарк-фэнтези. Где-то мы использовали элементы хоррора в чистом виде, элементы триллера. Но вместе с тем история легкая, там много моментов, когда можно будет посмеяться», - рассказал он.

Как подчеркнул собеседник НСН, при работе над «Очарованными» творческая команда вдохновлялась исключительно славянским фольклором.

«Я использовал отсылки только к славянскому фольклору. К примеру, заклинательную магию мы брали из славянской мифологии. Из европейской мифологии не брали ничего, осмысленно от этого отказывались. По изображению основным вдохновением для нас был русский художник Васнецов», - уточнил Шеховцов.

По словам режиссера, отдельной гордостью для него является актерский состав проекта.

«Кастинг – результат двухмесячного труда, а не просто удача. Все актеры в проекте превосходны. Юрий Чурсин впервые снялся в роли Кощея, и у него получилось отлично. Верлиока в исполнении Даниила Воробьева – превосходный антагонист. По сути персонаж написан для него. Соня Воронцова, которая сыграет в сериале Кнопку, изначально проходила кастинг на роль Марьи. Пообщавшись, мы поняли, что она не очень сходится с героиней. Но Соня настолько невероятная, что я написал роль персонально для нее. Также персонально писался персонаж под Владислава Тирона. В целом они заслуживают отдельного спин-оффа, зритель точно их полюбит. Они красивые, необычные, сказочные, классные», - объяснил он.

По сюжету в тихом городке Искры живут две сестры-колдуньи. Отличница Злата должна унаследовать от матери роль хранительницы границы между мирами людей и теней. Ее сестра Марья мечтает о жизни обычного человека. Однажды она открывает портал в Мир теней, и Злата погибает в попытке исправить случившееся. Теперь у Марьи есть 9 дней, чтобы спасти сестру. Премьера сериала на «Кинопоиске» ожидается в 2026 году.

