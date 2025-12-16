Что известно о фильме «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном

В декабре 2025 года в российский прокат выйдет американский фильм ужасов «Поймать монстра». Это дебютная режиссерская работа Брайана Фуллера — шоураннера хитового детективного сериала «Ганнибал». Главную роль в фэнтези-ужастике играет звезда «Ганнибала» — датский актер Мадс Миккельсен. Герой Миккельсена — уставший от жизни киллер, он открывает охоту на монстра, который якобы живет под кроватью его десятилетней соседки. «Лента.ру» отвечает на главные вопросы о фильме «Поймать монстра»: каким будет сюжет, кто в касте, есть ли трейлер, когда выйдет на русском языке.

Главное о фильме

Страна: США

Оригинальное название: Dust Bunny

Жанр: фэнтези, хоррор

Возрастное ограничение: 18+

Режиссер: Брайан Фуллер Когда выйдет: декабрь 2025 года Покажут ли в России: да

Длительность: 1 час 46 минут

Рейтинг IMDb: 6.9

В главных ролях: Софи Слоун, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян

В оригинале фильм «Поймать монстра» называется Dust Bunny, то есть «пыльный кролик». Интересно, что это словосочетание имеет еще один, менее буквальный перевод. «Пыльными кроликами» называют комки пыли, которые скапливаются в труднодоступных участках квартиры (например, под кроватью, где по сюжету живет тот самый монстр, которого боится главная героиня фильма).

Дата выхода

Премьерный показ фильма «Поймать монстра» Торонто (Канада). После этого фильм посетил еще несколько фестивалей, до широкого проката он добрался только к началу декабря.

В середине октября 2025 года стало известно, что фэнтези-хоррор официально покажут в России. Изначально точной датой выхода было 25 декабря, однако в итоге релиз сместили, и он появится на неделю раньше.

Российская премьера фильма «Поймать монстра» запланирована на 18 декабря 2025 года

За отечественный прокат картины отвечают компании Arna Media и «Атмосфера кино». Эти дистрибьюторы привозили в Россию оскароносную «Анору», ужастик «Крипер» и хитовый китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов».

13 декабря 2025 года фильм «Поймать монстра» эксклюзивно Москве.

Трейлер

Дебютный трейлер к фильму «Поймать монстра» вышел в сентябре 2025 года. Русскоязычную версию трейлера выложили на YouTube-канале «Атмосфера кино» в декабре 2025-го. За неделю до этого прокатчики опубликовали локализованный постер фильма.

В середине декабря Мадса Миккельсена и Сигурни Уивер.

Сюжет

Родители десятилетней Авроры (Софи Слоун) бесследно пропали. Маленькая девочка уверена, что за исчезновением стоит жуткий монстр, живущий у нее под кроватью. Чтобы отыскать родителей и победить злодея, Аврора обращается за помощью к своему суровому соседу (Мадс Миккельсен).

Сосед соглашается помочь, хоть и не верит, что с двумя взрослыми людьми расправился какой-то подкроватный монстр. Сосед считает, что на родителей Авроры напали киллеры, которые на самом деле ведут охоту на него.

Режиссер Брайан Фуллер «Гремлины» — культовым комедийным хоррором 1980-х.

Создатели и производство

Первые новости о фильме «Поймать монстра» появились осенью 2022 года. Тогда стало известно, что сценарист Брайан Фуллер работает над своим режиссерским кинодебютом.

Режиссер, продюсер и сценарист фильма «Поймать монстра» — Брайан Фуллер. В первую очередь Фуллер известен как шоураннер сериала «Ганнибал» с Мадсом Миккельсеном в главной роли

Помимо этого Фуллер работал над сериалами «Герои», «Мертвые как я», «Американские боги» и несколькими проектами из вселенной «Звездного пути».

В интервью для Variety новоиспеченный режиссер рассказал, что раньше даже не задумывался о том, чтобы совмещать сценарную работу и режиссуру. Однако однажды ему пришлось поработать с приглашенным постановщиком, который не разделял его взглядов на то, как должен выглядеть финальный продукт. «Это была катастрофа. Я подумал, что это не должно произойти снова и что мне нужно самому быть режиссером», — объяснил Фуллер.

Композитором картинны стала Изабелла Саммерс (сериалы «Каос» и «Предложение»), а оператором — Николь Хирш Уайтакер (сериалы «One Piece. Большой куш» от Netflix и «Заговор сестер Гарви»).

Фильм «Поймать монстра» Будапеште летом 2023 года — интересно, что съемочный процесс продолжался даже несмотря на голливудские забастовки.

Актеры и роли

С момента первого анонса «Поймать монстра» было известно, что главную роль в картине сыграет актер Мадс Миккельсен («Еще по одной»). Режиссер Брайан Фуллер рассказал, что писал роль угрюмого киллера из квартиры 5B специально для Миккельсена.

«Он такой игривый, по-мальчишески непосредственный мужчина. Я не смог бы снять этот фильм ни с одним другим актером», — Брайан Фуллер, режиссер фильма «Поймать монстра».

По словам Фуллера, Миккельсен не только поддерживал на площадке теплую атмосферу, но и принимал участие во многих производственных аспектах — например, самостоятельно ставил часть трюков.

«У Мадса больше опыта в каскадерском деле, чем у кого-либо другого, — объяснил режиссер. — Мы поставили хореографию с помощью моего телефона и двух фигурок Брюса Ли, которые сражались на макете съемочной площадки».

Вторую главную героиню картины — маленькую девочку по имени Аврора — сыграла Софи Слоун («Химия смерти»). Фуллер сказал, что ему очень понравилось работать с актрисой без опыта съемок в большом кино: «Дни, проведенные с Софи, были похожи на совместную игру. Мы вместе исследовали актерский подход, искали персонажа, ритм диалогов — и все это в формате игры».

