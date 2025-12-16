Топ-20 самых ожидаемых аниме-сериалов 2026 года

2026 год обещает подарить поклонникам аниме много громких премьер. Зрителей ждет полнометражный фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» и новые сезоны «Человека-бензопилы», «Гачиакуты» и «Дандадана». Выйдут не только долгожданные продолжения, но и интересные новинки — например, жутковатое шоу о гибриде человека и обезьяны. «Лента.ру» публикует топ-20 самых ожидаемых аниме-сериалов и объясняет, почему их выхода стоит ждать.

Продолжения

«Магическая битва», 3-й сезон

Оригинальное название: Jujutsu Kaisen

Жанр: сёнен, фэнтези, приключенческий боевик, ужасы

Студия: MAPPA

Режиссер: Сёта Госёдзоно

Дата выхода: 8 января 2026 года

Новый сезон самого просматриваемого аниме в истории. История о юных колдунах, которые учатся в Токийском магическом колледже и побеждают жутких монстров. Подзаголовок «Смертельная миграция» подтверждает: в третьем сезоне Юдзи Итадори и его друзья станут участниками жестокой Королевской битвы, которую устроил темный маг Кендзяку.

Кстати, премьера первых двух серий нового сезона уже состоялась. Осенью 2025-го эпизоды показывали в японских кинотеатрах в рамках фильма «Магическая битва: Казнь» (Jujutsu Kaisen: Execution). Помимо новых серий, в полнометражку вошли основные события второго сезона (в частности, арка «Инцидент в Сибуе»).

«Пламенная бригада пожарных: 3-я глава. Часть 2-я»

Оригинальное название: Enen no Shouboutai

Жанр: сёнен, фэнтези, фантастика, экшен, боевик

Студия: David

Режиссер: Тацума Минамикава

Дата выхода: 10 января 2026 года

Финальный сезон мистического детектива, события которого разворачиваются на улицах альтернативного Токио.

Спокойную жизнь токийцев разрушило появление инферналов — жутких огненных монстров. Когда-то инферналы тоже были людьми, но после внезапного самовозгорания они утратили способность мыслить и стали крайне агрессивными. Для борьбы с этими существами были созданы специальные пожарные бригады — именно в такую команду попал Синра Кусакабэ с темным прошлым.

Двести пятьдесят лет назад город содрогнулся от загадочного Великого Катаклизма — теперь бригада Синры вместе с другими отрядами пытается выяснить, что же тогда произошло на самом деле.

«Адский рай», 2-й сезон

Оригинальное название: Jigokuraku

Жанр: сёнен, экшен, фэнтези, приключения

Студия: MAPPA

Режиссер: Каори Макита

Дата выхода: 11 января 2026 года

Во времена правления династии Токугава неуловимый ниндзя и по совместительству жестокий киллер Габимару попадает в плен. У наемника есть всего один шанс избежать заслуженного наказания — вместе с другими преступниками он должен отправиться на поиски эликсира бессмертия.

По легенде, эликсир находится на загадочном острове, откуда просто нереально вернуться. Остров населяют жуткие каменные монстры, и Габимару с готовностью вступает с ними в бой.

«Провожающая в последний путь Фрирен», 2-й сезон

Оригинальное название: Sousou no Frieren

Жанр: фэнтези, сёнен, приключенческая комедия, драма

Студия: Madhouse

Режиссер: Томоя Китагава

Дата выхода: 16 января 2026 года

Классическое фэнтези-приключение по сказочному миру, населенному эльфами, гномами, людьми и монстрами.

Нестареющая эльфийка Фрирен и ее спутники — талантливая волшебница Ферн и храбрый рыцарь Штарк — продолжают свой славный поход к замку Короля демонов. На пути героев ждут знакомства с другими колдунами и сражения с опасными демонами. При этом практически бессмертная Фрирен все еще вспоминает о своем предыдущем походе, который завершился пятьдесят лет назад.

«Дьявол может плакать», 2-й сезон

Оригинальное название: Devil May Cry

Жанр: фэнтези, боевик, детектив

Студия: Studio Mir

Режиссер: Ади Шанкар

Дата выхода: 2026 год

Аниме-адаптация одноименной компьютерной игры об охотнике на демонов Данте. События, показанные в первом сезоне шоу, существенно отличались от сюжета оригинальной Devil May Cry, поэтому предсказать, каким получится его продолжение, довольно сложно.

Данте уже успел сразиться с демоническим террористом Белым Кроликом, который мечтал стереть границы между жителями Ада и простыми людьми. После победы над Кроликом охотник узнал, что его брат-близнец Вергилий все еще жив — скорее всего, именно его поискам будет посвящен новый сезон.

«Ангел по соседству», 2-й сезон

Оригинальное название: Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken

Жанр: мелодрама, комедия, повседневность

Студия: Project No.9

Режиссер: Тихиро Кумано

Дата выхода: апрель 2026 года

Продолжение уютной романтической истории об отношениях двух непохожих учеников из параллельных классов.

Старшеклассник Аманэ — настоящий заучка, который не интересуется ничем, кроме учебы. Жизнь неопрятного, но доброго парня меняется после того, как он начинается общаться с самой популярной девушкой школы. Однажды робкий Аманэ одалживает красавице Махиру зонт, попадает под сильный дождь и заболевает. Чувствуя свою вину, Махиру решает позаботиться о своем спасителе, пока тот не поправится. Парень и девушка начинают проводить все больше времени вместе и, естественно, постепенно влюбляются друг в друга.

«Детектив уже мертв», 2-й сезон

Оригинальное название: Tantei wa Mou, Shindeiru.

Жанр: комедия, мелодрама, детектив

Студия: ENGI Режиссер: Манабу Курихара

Дата выхода: июль 2026 года

Удачная смесь ромкома и паранормального детектива.

Старшеклассника Кимихико Кимизуку сложно назвать везучим человеком: он постоянно оказывается не в том месте не в то время. По воле случая герой постоянно появляется на местах преступлений и влипает в неприятные ситуации. Однажды парень знакомится с талантливой девушкой-детективом Сиестой. Кимихико становится помощником Сиесты — напарники раскрывают запутанные дела, до тех пока девушка не уходит из жизни…

Вскоре Кимихико знакомится с другой загадочной девушкой и возобновляет детективную карьеру. Ему предстоит разрешить немало новых загадок и, возможно, даже разгадать тайну гибели Сиесты.

«О моем перерождении в меч», 2-й сезон

Оригинальное название: Tensei shitara Ken deshita 2

Жанр: фэнтези, приключения, экшен

Студия: C2C Режиссер: Синдзи Исихира

Дата выхода: октябрь 2026 года

Необычная приключенческая история от режиссера хитового фэнтези «Хвост феи». Миловидная девушка путешествует по опасному миру в компании разумного меча.

После автокатастрофы сознание простого японского парня переместилось в артефакт — старинный легендарный меч. Меч бездействовал до тех пор, пока его не отыскала Фран — двадцатилетняя девушка из рода черных кошек. Меч помог героине одолеть опасного монстра и вырваться из рабства. В итоге Фран стала обладательницей меча, который она нарекла Мастером.

Во втором сезоне девушка-кошка и ее разумное орудие будут сражаться против короля нежити, отправятся в далекий портовый город и попытаются раскрыть хитроумный заговор.

«Доктор Стоун: Научное будущее», 4-й сезон

Оригинальное название: Dr. Stone

Жанр: научная фантастика, приключения, сёнен, комедия

Студия: TMS Режиссер: Сюхэй Мацусита

Дата выхода: 2026 год

Создатели разделили финальный сезон «Доктора Стоуна» — одного из самых популярных сайфайных аниме-проектов последних лет — на три части. Вторую главу показывали летом и осенью 2025 года, заключительная третья часть должна увидеть свет в 2026-м.

Гений Сенку Исигами и его друзья спасают население Земли, в один момент превратившееся в камень. Теперь команда как никогда близка к спасению человечества. Герои создают космический корабль и отправляются на Луну, где находится загадочная сущность, ставшая причиной всемирного окаменения.

Новинки

«Дневник разных стран»

Оригинальное название: Ikoku Nikki

Жанр: дзёсэй, драма

Студия: SHUKA

Режиссер: Миюки Осиро

Дата выхода: 4 января 2026 года

Меланхоличная и очень трогательная история о том, как сложно порой построить глубокие доверительные отношения. Тихая драма о двух непохожих героинях, которые вынужденно учатся быть семьей.

Тридцатилетняя писательница Макио никогда не ладила со своей старшей сестрой Минори. Даже когда жизнь Минори и ее супруга унесла автокатастрофа, Макио не придала этому особого значения. На похоронах сестры она встретила свою племянницу Асу — пятнадцатилетнюю девочку, которая в один миг стала сиротой. Другие родственники отказались от Асы, и Макио решила позаботиться о девочке самостоятельно. Теперь двум непохожим героиням придется понять, как жить под одной крышей, и справиться с прошлыми обидами.

«Дело Арне»

Оригинальное название: Arne no Jikenbo

Жанр: детектив, фэнтези, приключения, боевик

Студия: SILVER LINK

Режиссер: Кэйсукэ Иноуэ

Дата выхода: 6 января 2026 года

Мрачный фэнтези-детектив, в основу которого легла одноименная игра. Вампир-сыщик и девушка распутывают череду кровавых преступлений.

Молодая дворянка Линн Рейнвейс просто обожает все, что связано с вампирами. Однажды Линн попадает в мрачный город Люгенберг, населенный всякого рода нечистью. Здесь героиня знакомится с Арно Нойнте — знаменитым детективом-вампиром, которого называют худшим из жителей Люгенберга. В итоге Линн становится напарницей Арно, и странный дуэт начинает свое первое опасное расследование.

«Человек-невидимка и обычная девушка: Эти двое скоро станут мужем и женой»

Оригинальное название: Toumei Otoko to Ningen Onna: Sonouchi Fuufu ni Naru Futari

Жанр: фэнтези, комедия, мелодрама

Студия: Project No.9

Режиссер: Сэта Мицухо

Дата выхода: 8 января 2026 года

Странная и очень забавная романтическая история с налетом мистики.

Акира Тоуномэ — уникальный человек-невидимка, который смог превратить свою особенность в преимущество и начал работать частным детективом. Талантливому невидимому мужчине удается скрыть свое присутствие от всех, кроме Сидзуки Якоу. Это слепая помощница Тоуномэ, которой не нужно зрение, чтобы безошибочно определять присутствие своего босса. Постепенно рабочие отношения Якоу и Тоуномэ перерастают в нечто большее.

«Инцидент Дарвина»

Оригинальное название: Darwin Jihen

Жанр: фантастика, сэйнэн

Студия: BELLNOX FILMS

Режиссер: Кацуити Накаяма и Наокацу Цуда

Дата выхода: январь 2026 года

Необычное философское размышление о том, что такое настоящий гуманизм.

Пятнадцатилетний Чарли — гуманзе, то есть ребенок, родившийся в результате скрещивания человека и шимпанзе. Всю свою жизнь мальчик провел под наблюдением ученых, которые заменили ему родителей.

Все меняется, когда Чарли переходит в старшую школу. Там странный гибрид находит подругу — девочку Люси, которая очень любит читать и хорошо учится. Одновременно с этим в жизни гуманзе появляется группа неуправляемых зооактивистов, которые мечтают вырвать Чарли из лап ученых.

«Сто видов Авадзимы»

Оригинальное название: Awajima Hyakkei

Жанр: драма

Студия: Madhouse

Режиссер: Морио Асака

Дата выхода: апрель 2026 года

Школьная драма-альманах о девушках, которые учатся в музыкальном училище на острове Авадзима. Центральные темы — взросление, творческие муки и погоня за вдохновением.

В академию-пансион Авадзима поступают молодые девушки, мечтающие о блистательной музыкальной карьере. За идеальной обложкой скрываются такие разные, но одинаково сложные судьбы. Одна из учениц мечтает о бродвейской карьере, другая продолжает обучение только ради чужой мечты, а третья втайне завидует своей более успешной однокурснице. Каждая из серий аниме фокусируется на истории одной из героинь.

«Ателье колдовских колпаков»

Оригинальное название: Tongari Boushi no Atelier

Жанр: сэйнен, фэнтези

Студия: BUG FILMS

Режиссер: Аюму Ватанабэ

Дата выхода: апрель 2026 года

Сказочная фэнтезийная сага о том, как важна вера в магию. В основу легла одноименная манга, которую называют одним из лучших сэйнэнов последних лет.

В волшебном мире испокон веков действует суровый закон: колдуном может стать только тот, кто с рождения обладает особым магическим даром. Юная Коко этого дара лишена — и все равно мечтает обучиться магии. Однажды судьба сводит Коко с могущественным колдуном Кифри. К удивлению девочки, Кифри берет ее в ученицы. Начинающую ведьму и ее нового наставника ждет рискованное приключение — они должны отыскать опасную группировку «Шляпа с полями».

«Левша Эрен»

Оригинальное название: Hidarikiki no Eren

Жанр: сёнен, драма

Студии: Signal MD и Production I.G.

Режиссер: Тосимаса Судзуки

Дата выхода: апрель 2026 года

Коити Асакура мечтал о великой карьере в искусстве. С величием в итоге не срослось — теперь парень работает обычным дизайнером в рекламной компании. Устав от рутины и окончательно выгорев, парень решает вернуться в места своей юности.

На родине Асакура встречает Эрен Ямагиси — свою давнюю знакомую и по совместительству ультрапопулярную нью-йоркскую художницу по прозвищу Левша. Именно благодаря работам Эрен он когда-то решил связать свою жизнь с искусством. Несмотря на свою популярность, девушка страдает от одиночества и боязни потерять настоящую себя.

«Дом, в котором щебечет Кузьма»

Оригинальное название: Kujima Utaeba Ie Hororo

Жанр: сёнен, комедия

Студия: Studio Hibari

Режиссер: Синъитиро Кимура

Дата выхода: апрель 2026 года

Забавная комедия о повседневной жизни бок о бок с настоящей нечистью. Знакомый русский фольклор в японской обработке.

Обычный японский школьник Арато Кадо сталкивается со странным сверхъестественным существом — высокой антропоморфной птицей Кузьмой. Оказывается, что вечно голодный Кузьма перебрался в Японию из России на зимовку. Сердобольный Арато решает оставить нового знакомого у себя дома — до наступления весны мальчику и птице предстоит пережить несколько забавных приключений и многому друг у друга научиться.

«Проект воспитания девочек-волшебниц: Перезагрузка»

Оригинальное название: Mahou Shoujo Ikusei Keikaku: Restart

Жанр: экшен, триллер

Студия: SynergySP

Режиссер: Хироюки Хасимото

Дата выхода: 2026 год

В вымышленном мире все девочки просто без ума от The Magical Girl Raising Project — ведь эта удивительная компьютерная игра способна наделить геймерш настоящими магическими способностями.

Волшебный дар получает всего одна девушка из десяти тысяч, но число новоиспеченных колдуний продолжает неуклонно расти. В какой-то момент создатели онлайн-игры сообщают, что чародеек стало слишком много и с этим нужно что-то делать. Число игроков с волшебными силами придется сократить вдвое.

Безобидное соревнование-отбор, в которое вступают шестнадцать волшебниц, быстро превращается в по-настоящему жестокую игру на выживание.

«Фан-клуб Кирио»

Оригинальное название: Kirio Fanclub

Жанр: комедия Студия: SATELIGHT

Режиссер: Со Тояма

Дата выхода: 2026 год

Забавная романтическая (но не совсем) комедия о двух одноклассницах, влюбленных в одного парня.

Ученицам старшей школы Айми Миёси и Нами Сометани есть о чем поговорить. Тема для разговора у них всегда одна — как же хорош их одноклассник Кирио. Айми и Нами постоянно обсуждают своего избранника и жарко спорят о том, кто же будет с ним встречаться. Правда, есть один нюанс: Кирио совершенно не обращает внимания на двух непримиримых соперниц, которые от него без ума.

«Я подружился со второй самой симпатичной девушкой в классе»

Оригинальное название: Class de 2-banme ni Kawaii Onnanoko to Tomodachi ni Natta

Жанр: комедия, мелодрама

Студия: Connect

Режиссер: Хидэки Татибана

Дата выхода: 2026 год

Нелюдимый Маки Маэхара доучился до старших классов, но так и не смог подружиться ни с кем из одноклассников. Совершенно внезапно одиночество Маки закончилось — он начал общаться с обаятельной Асанаги, которую считали второй по красоте девушкой в классе.

Союз красотки и неудачника оказался на удивление крепким: школьникам понравилось проводить вечера за совместным просмотром фильмов, залипать в игры и объедаться чем-нибудь вредным. Из-за тайной дружбы с Маэхарой Асанаги даже стала меньше общаться со своей лучшей подругой — главной школьной звездой Амами.