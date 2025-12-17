Опубликован атмосферный постер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Konami поделилась свежим атмосферным постером фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», на котором можно увидеть Джеймса Сандерленда, идущего прямо в город Сайлент Хилл.

© Кадр из фильма

Сюжетно игра адаптирует игру Silent Hill 2. В центре истории Джеймс Сандерленд, который отправляется в Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри.

© Постер

Главные роли в картине сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Режиссёром выступил Кристоф Ган — автор культового фильма «Сайлент Хилл». Лента по мотивам знаменитой видеоигры выйдет в кинотеатрах России уже 22 января 2026 года.