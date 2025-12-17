Стартовал второй сезон сериала «Фоллаут»
Сегодня на Amazon Prime Video начал выходить второй сезон сериала «Фоллаут». Пока что для просмотра доступна лишь первая серия, остальные (всего будет восемь) планируют выпускать по средам.
Сюжет повествует о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение привело героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.
Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля 2024 года и был тепло встречен как зрителями, так и критиками. Шоу получит и третий сезон.
Трейлер второго сезона «Фоллаута»
Видео доступно на YouTube-канале Prime Video Canada. Права на видео принадлежат Amazon.