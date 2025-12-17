Как снимался новый «Фоллаут» и почему его обвиняют в плагиате

На стриминговом сервисе Amazon Prime Video начали выходить новые эпизоды сериала «Фоллаут» по мотивам культовой серии постапокалиптических видеоигр. Вопреки ожиданиям, первый проникнутый абсурдом и духом вестерна сезон оказался позитивно принят зрителями, но возвращение проекта встречают уже не так радужно. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от продолжения «Фоллаута».

© Lenta.ru

Оригинальное название: Fallout

Страна: США

Жанр: боевик, фантастика, криминал, драма

Производство: Amazon

Дата премьеры первого сезона: 11 апреля 2024 года

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1

Рейтинг IMDb: 8,5

Сериал вышел на день раньше планов создателей

Незадолго до релиза премьера сериала была сдвинута на более раннюю дату — с 17 декабря на 16-е. Объявление о переносе появилось на внешнем дисплее Сферы, гигантской куполообразной концертной площадки, расположенной в Лас-Вегасе, США, пишет американское издание Forbes. По московскому времени сериал выйдет ранним утром 17 декабря.

В отличие от первого сезона, все серии которого были выпущены одновременно, новые эпизоды «Фоллаута» будут выходить раз в неделю. Второй сезон будет состоять из восьми серий. Его финал увидит свет только 4 февраля 2026 года.

Действие сезона разворачивается в культовом для фанатов игры Нью-Вегасе

Местом действия второго сезона стал Нью-Вегас, во вселенной «Фоллаут» выросший вокруг руин Лас-Вегаса. Новая локация вдохновлена миром игры Fallout: New Vegas, вышедшей в 2010 году и ставшей одним из самых популярных релизов RPG-франшизы. Отмечается, что сюжет сериала разворачивается через 15 лет после событий Fallout: New Vegas.

Как объяснил продюсер Джонатан Нолан, шоураннеры Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер работали со вселенной игры, сюжет которой был нелинейным и зависел от многочисленных решений геймеров, по принципу тумана войны.

«Через 15 лет после окончания конфликта, о котором рассказывала игра, каждая из участвовавших в нем фракций убеждена, что победила в нем. Мне кажется, в этом есть определенная поэтичность», — отметил Нолан, передает портал IGN.

«История зависит от того, кто ее рассказывает», — Женева Робертсон-Дуорет, шоураннер.

Робертсон-Дуорет поведала, что часть съемок проходила на площадке, где ранее снимались «Мир Дикого Запада» и «Дэдвуд», другая — в заброшенном торговом центре:

«Мы возвели там декорации феноменального масштаба. Было очень круто наблюдать, как все оживает».

Создатель Fallout: New Vegas пожаловался на плагиат его идей авторами сериала

Ведущий сценарист Fallout: New Vegas Джон Гонсалес обратил внимание на то, что его идеи, равно как и замысел создателей оригинальной игры Леонарда Боярского и Тима Кейна, используются в сериале без упоминания их авторства. Сценарист сравнил ситуацию с авторскими правами в видеоиграх с комиксами.

«Как было в 1960-х и 1970-х: "Ты создал Человека-паука? Ну, ты молодец!" Хорошо хоть мы знаем, кто такой Стив Дитко (чехословацкий художник, работавший над созданием Человека-паука и других героев Marvel — прим. «Ленты.ру»), правда? Но твое детище тебе не принадлежит. И это так странно. Ведь когда Леонард Боярский и Тим Кейн впервые создавали этот мир [игры Fallout], они задали тон всем дальнейшим произведениям», — посетовал Гонсалес порталу PC Gamer.

Сценарист добавил, что смотрел первый сезон со своей супругой, которая осталась в восторге от его стилистики. Он признался, что, несмотря ни на что, с большим интересом ждет продолжение сериала.

К актерскому составу присоединились Маколей Калкин и Джастин Теру

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин сыграл эпизодическую роль во втором сезоне «Фоллаута». Отмечалось, что его персонаж — некий «сумасшедший гений». Также к актерскому составу присоединился актер Джастин Теру («Малхолланд Драйв», «Оставленные»). Главные роли исполнили звезды дебютного сезона Элла Пернелл («Шершни», «Дорогуша»), Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмерка», «Белый Лотос»), Аарон Мотен («Морская полиция: Спецотдел», «Отец Стю») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс», «Синий бархат»).

Продюсерами сериала по-прежнему выступают создатели «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан, брат режиссера Кристофера Нолана. Вместе с ними над проектом работает креативный директор студии Bethesda Тодд Говард, который отвечал за разработку двух игр франшизы: Fallout 3 и Fallout 4.