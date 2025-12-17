Появились свежие кадры фильма «Мортал Комбат 2»

Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры фильма «Мортал Комбат 2», на которых показали Скорпиона, Шао Кана, отряд из других героев, куда входит в том числе Джонни Кейдж.

Сюжет «Мортал Комбат 2» расскажет, как чемпионы Земного царства должны вступить в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире.

Новые кадры из фильма

Главные роли в «Мортал Комбате 2» сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры. Режиссёром сиквела выступил постановщик первой части Саймон Маккуойд. Продолжение экранизации культового файтинга выйдет в мировом прокате 8 мая 2026 года.