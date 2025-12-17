«Гарри Поттер» и «Очень странные дела» — Netflix тизерит слияние с Warner Bros.

Компания Netflix начала заранее рекламировать покупку корпорации Warner Bros. Discovery. Стриминговый сервис опубликовал промо, на котором изображены крупные проекты обоих кинопроизводителей — «Гарри Поттер» и «Очень странные дела».

Netflix также представила слоган, посвящённый приобретению Warner Bros. Компания пообещала зрителям, что после сделки они смогут вместе определять будущее повествования на экранах.

Определим следующее столетие повествования вместе. Больше выбора, больше возможностей, больше ценности.

Ранее совет директоров Warner Bros. Discovery отказался от слияния с Paramount из-за слишком невыгодных условий. Руководители посчитали, что сотрудничество с Netflix принесёт больше пользы для корпорации. О результатах сделки станет известно после решения инвесторов.