В российских кинотеатрах в первый день нового года выходят сразу три сказки

1 января 2026 года в российский кинопрокат выходят сразу три масштабных фильма-сказки. Это "Буратино", "Простоквашино" и вторая часть "Чебурашки". Обозреватель "РГ" уже посмотрела все фильмы и должна процитировать известную песню из "Буратино": "Не прячьте ваши денежки...". Все три названные картины заслуживают того, чтобы их посмотрели, хотя бы для того, чтобы сравнить с советскими фильмами и мультфильмами про этих же героев и составить свое мнение о том, как изменился за эти годы российский кинематограф. Расскажем подробнее о каждой.

"Буратино", режиссер Игорь Волошин

Сразу отметим главное: на наш взгляд, киносказка удалась, и у авторов получилось не испортить старый советский фильм. В подтверждение этих слов - то, что создатели использовали новые технологии, собрали действительно блестящий состав артистов и сумели рассказать новую историю о месте и душе художников и творцов в искусстве. Из актерских работ обращает на себя внимание Александр Яценко, сыгравший Папу Карло. Его герою сопереживаешь, а когда он мастерит Буратино из полена и звучат всем известные звуки песни Алексея Рыбникова - мурашки идут по коже, как у тех, кто любит советский фильм, так и у тех, кто только знакомится с этой киносказкой.

Напомним, что отдельной честью и гордостью создателей фильма является то, что любимые песни ("Бу-ра-ти-но!", "Песня Кота и Лисы", "Серенада Пьеро" и другие) адаптированы самим Алексеем Рыбниковым, создателем оригинального саундтрека для телефильма 1975 года. Он вместе с сыном Дмитрием работал над музыкальным оформлением нового "Буратино" спустя ровно 50 лет, взяв за основу узнаваемое с первых нот классическое звучание с добавлением новых элементов и свежих аранжировок. Песня Черепахи Тортиллы, которую играет народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, переизобретена по-новому и отличается от той, что исполняла ранее Рина Зеленая. Но Светлана Немоляева настолько ярко сыграла свою роль, что вызывает у зрителя также сильные чувства - от ностальгии до восхищения новизной.

Не побоялся посмеяться над собой Федор Бондарчук. Его Карабас-Барабас - не просто жестокий самодур. У этого персонажа - амбиции непризнанного творца, и он всей душой ратует за искусство. Три таракана, которых озвучили Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко, сделаны с использованием анимационных технологий. А сам Буратино, созданный с помощью компьютерной технологии "захват движения" (над этой ролью работала Виталия Корниенко), получился и деревянным, и обаятельным одновременно. За фильмом стоит Первый канал. Уже известно, что Александр Петров и Виктория Исакова, сыгравшие Кота Базилио и Лису Алису, появятся в "Новогодней ночи" на Первом канале.

"Чебурашка 2", режиссер Дмитрий Дьяченко

Более всего во втором фильме (а будет и третий - он выйдет 1 января 2027 года) привлекает линия Крокодила Гены. Дело в том, что теперь с помощью технологий создан еще и крокодил, в которого превращается Гена, когда злится. Маленькие дети, правда, могут испугаться, но крокодил получился действительно зрелищный. Более того, добавлены в историю эпизоды из прошлого Гены. Если в возрасте его играет Сергей Гармаш, то в молодости - Артем Быстров, и оба актера удивительно похожи.

Мы узнаем из картины и то, как "крыса" Илларион стал таким неприятным мерзавцем, что сделало его таким. В фильме рассказывается и история детей, которые убежали в горы и оказались не приспособлены к житейским испытаниям. Авторы не пожалели средств на декорации и костюмы, и сказка получилась очень зрелищной, при этом создателям не отказал вкус. Будет интересно и взрослым, и детям.

"Простоквашино 3", режиссер Сарик Андреасян

Эта картина основана на повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот", но многие наработки известного мультфильма в ней также использованы. Что ни говори о фильме, все равно он привлечет внимание зрителей - на фоне любви к творчеству Успенского и к советскому мультфильму. На взгляд нашего обозревателя, персонажи получились плоскими и "картонными", чему способствуют в немалой мере рыжие парики, но эта точка зрения все равно никого не остановит от покупки билета: новогодние каникулы - длинные.

По сюжету жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями - котом Матроскиным и верным псом Шариком - отправиться в деревню Простоквашино. Для съемок было построено настоящее Простоквашино. Художники-декораторы вдохновлялись советской архитектурой 70-80-х годов прошлого века и создавали дома вручную. Площадь съемочной деревни сопоставима с шестью футбольными полями. Часть старинных домов нашли в Тверской области, разобрали по бревнышку, перевезли и собрали, дополнив новыми элементами. Дядю Федора сыграл юный актер Роман Панков. Роли его родителей исполнили Павел Прилучный и Лиза Моряк, а почтальона Печкина - Иван Охлобыстин. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков. Напомним, что ранее Кот говорил голосом его отца.