Названы самые популярные фильмы и сериалы подписчиков онлайн-кинотеатра Кинопоиск

В Москве состоялась презентация для СМИ и блогеров онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". Директор Яндекса по взаимодействию с индустрией Ксения Болецкая привела эксклюзивные цифры исследований.

Самым популярным проектом 2025 года на Кинопоиске стал детективный триллер "Фишер", который минувшей весной вернулся со вторым сезоном. Его за год посмотрели 6 млн подписчиков. Вместе с ним в топ-3 вошли комедия "Телохранители" (5,3 млн подписчиков), драма "Камбэк" (5,2 млн), мультфильм "Три кота" и мелодрама "Ландыши".

Самым популярным фильмом года стала оскароносная "Анора" с аудиторией 4,2 млн подписчиков, а еще один мультфильм - "Маша и Медведь" - в 2025 году смог достичь отметки в 10 млн смотрящих подписчиков и стать крупнейшим по аудитории тайтлом в истории онлайн-кинотеатра, опередив "Триггер".

Полностью топ-20 фильмов и сериалов на Кинопоиске выглядит следующим образом:

ФишерТелохранителиКамбэкТри котаЛандыши. Такая нежная любовьПапины дочки. НовыеАнораКрасная полянаБеспринципные в ПитереКракенБатя 2. ДедМаша и МедведьВолшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпичаМастерПро это самоеУнивер. МолодыеДомовёнок КузяМетодЛеди Баг и Супер-КотГраф Монте-Кристо

На Кинопоиске подчеркивают, что рейтинг составлен по количеству подписчиков, смотревших фильм, сериал или мультфильм в 2025 году. Учитываются подписчики Яндекс Плюса, которые посмотрели более 2 минут тайтла. К одной подписке Яндекс Плюс можно подключить до 10 устройств, и до 3 аккаунтов, но все устройства и аккаунты считаются в аудиторию проекта лишь один раз и как один подписчик.