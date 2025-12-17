Создатели «Метода 3» поделились финальным постером и фактами о сериале

Третий сезон психологического триллера Юрия Быкова "Метод" с Константином Хабенским, Никитой Кологривым и Анной Савранской станет доступен на Кинопоиске с 18 декабря, в честь этого онлайн-кинотеатр опубликовал финальный постер и поведал несколько любопытных фактов о сериале.

Каждую серию сезона открывают свои оригинальные титры с текстами следователя Меглина (Хабенский), обыгрывающими тематику эпизодов.

Штабом главного героя стал особняк барона Штиглица - памятник классицизма, расположенный на Английской набережной Санкт-Петербурга. Раньше он принадлежал предкам актрисы Анны Банщиковой, сыгравшей в сериале роль Ангела. Ее тетя, Дарья Сергеевна Штиглиц, является прямым потомком барона.

Сцены в психбольнице снимались в заброшенном здании реальной Преображенской больницы в Москве - бывшей старообрядческой богадельне и уникальном памятнике архитектуры, сочетающем элементы классицизма, барокко, неоготики и модерна.

Роль аниматора в костюме Петра I исполнил продюсер Владимир Маслов, Екатерину II сыграла художник по костюмам Елена Дронова. Оказавшиеся в этот день у памятника туристы из Китая охотно фотографировались с ними и брали автографы, игнорируя Хабенского в образе Меглина.

Анна Савранская, исполнившая роль Бабочки, ненавидит бег трусцой и до съемок в "Методе" никогда не брала в руки выкидной нож. Обращаться с ним ее учили каскадеры.