От создателей «Трассы»: что известно о сериале «Враги» Душана Глигорова
Творческая команда, снявшая нашумевший сериал «Трасса», завершила съемки многосерийной драмы «Враги», рассказывающей о бытовой соседской вражде, переросшей в трагическое противостояние. Что известно о проекте — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет
Семья Телегиных закончила стройку мечты — в глухой деревне недалеко от Ельца, на месте старой родительской дачи, возведен модный и современный барнхаус. Ради этого Игорю, специалисту в сфере IT, и его жене Дарье, практикующему психологу, пришлось влезть в долги, но другого выхода не было, ведь врачи рекомендовали их сыну, страдающему иммунным заболеванием, жить в экологически чистом месте.
Новый дом поначалу кажется Телегиным раем, однако есть и минус — соседи. Семья Кулешовых живет в этой деревне, кажется, от начала времен. Тамара, глава семьи, тянет на себе умирающее хозяйство, полусумасшедшего деда, старшего сына, отбывающего уже третий срок в заключении, и младшего, который перебивается временными подработками.
Москвичи, поставившие рядом со старым деревенским домом свою «выпендрежную» дачу, стали костью в горле у местного семейства. Бытовое хамство постепенно перерастает в скрытую вражду, а потом и в открытое противостояние.
В ролях:
- Дмитрий Ендальцев — Игорь Телегин;
- Любовь Аксенова — Дарья Телегина;
- Нил Бугаев — Никита;
- Анна Михалкова — Тамара Кулешова;
- Леонид Тележинский — Василий;
- Игорь Степашин — Данила;
- Анастасия Имамова — Зина;
- Дарья Екамасова — Соня;
- Илья Исаев — Кравчук.
Кто снимал:
- режиссер-постановщик: Душан Глигоров;
- сценарист: Олег Маловичко;
- ведущий продюсер: Дмитрий Чернолихов;
- креативный продюсер: Максим Иванов;
- оператор-постановщик: Батыр Моргачев.
Что еще известно о сериале
Режиссер Душан Глигоров рассказал, что эта история замкнута на небольшом количестве локаций и актеров, однако эта камерность позволяет глубже и с разных сторон погружаться в этот ограниченный мир.
— С другой стороны, тут настолько все взаимосвязано, что нужно было просчитывать наперед путь и действия каждого персонажа. У нас есть только два дома и их окружение, и актерский ансамбль здесь был важен как никогда. С каждым съемочным днем, наблюдая за сыгранностью и слаженностью работы актеров, я постепенно выдыхал, понимая, что у нас все есть, чтобы рассказать эту историю, — отметил он.
Съемки проходили в Москве, Башкирии и в Ельце. В экспедиции в Башкортостане съемочная группа провела несколько месяцев и полностью погрузилась в атмосферу деревенской жизни. Специально для сериала там с нуля был построен барнхаус Телегиных, а также воссоздан участок Тамары со всеми растениями и животными на нем.
Всего в проекте запланировано восемь серий по 48 минут. Премьера назначена на 2026 год.
