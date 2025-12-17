От создателей «Трассы»: что известно о сериале «Враги»

Творческая команда, снявшая нашумевший сериал «Трасса», завершила съемки многосерийной драмы «Враги», рассказывающей о бытовой соседской вражде, переросшей в трагическое противостояние. Что известно о проекте — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

Семья Телегиных закончила стройку мечты — в глухой деревне недалеко от Ельца, на месте старой родительской дачи, возведен модный и современный барнхаус. Ради этого Игорю, специалисту в сфере IT, и его жене Дарье, практикующему психологу, пришлось влезть в долги, но другого выхода не было, ведь врачи рекомендовали их сыну, страдающему иммунным заболеванием, жить в экологически чистом месте.

Новый дом поначалу кажется Телегиным раем, однако есть и минус — соседи. Семья Кулешовых живет в этой деревне, кажется, от начала времен. Тамара, глава семьи, тянет на себе умирающее хозяйство, полусумасшедшего деда, старшего сына, отбывающего уже третий срок в заключении, и младшего, который перебивается временными подработками.

Москвичи, поставившие рядом со старым деревенским домом свою «выпендрежную» дачу, стали костью в горле у местного семейства. Бытовое хамство постепенно перерастает в скрытую вражду, а потом и в открытое противостояние.

В ролях:

Дмитрий Ендальцев — Игорь Телегин;

Любовь Аксенова — Дарья Телегина;

Нил Бугаев — Никита;

Анна Михалкова — Тамара Кулешова;

Леонид Тележинский — Василий;

Игорь Степашин — Данила;

Анастасия Имамова — Зина;

Дарья Екамасова — Соня;

Илья Исаев — Кравчук.

Кто снимал:

режиссер-постановщик: Душан Глигоров;

сценарист: Олег Маловичко;

ведущий продюсер: Дмитрий Чернолихов;

креативный продюсер: Максим Иванов;

оператор-постановщик: Батыр Моргачев.

Что еще известно о сериале

Режиссер Душан Глигоров рассказал, что эта история замкнута на небольшом количестве локаций и актеров, однако эта камерность позволяет глубже и с разных сторон погружаться в этот ограниченный мир.

— С другой стороны, тут настолько все взаимосвязано, что нужно было просчитывать наперед путь и действия каждого персонажа. У нас есть только два дома и их окружение, и актерский ансамбль здесь был важен как никогда. С каждым съемочным днем, наблюдая за сыгранностью и слаженностью работы актеров, я постепенно выдыхал, понимая, что у нас все есть, чтобы рассказать эту историю, — отметил он.

Съемки проходили в Москве, Башкирии и в Ельце. В экспедиции в Башкортостане съемочная группа провела несколько месяцев и полностью погрузилась в атмосферу деревенской жизни. Специально для сериала там с нуля был построен барнхаус Телегиных, а также воссоздан участок Тамары со всеми растениями и животными на нем.

Всего в проекте запланировано восемь серий по 48 минут. Премьера назначена на 2026 год.

