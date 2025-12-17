Десять составляющих успеха мультфильма «Зверополис 2»

Всего за 17 дней проката анимационная лента «Зверополис 2» собрала в прокате более одного миллиарда долларов, это поразительный результат. Так ли хороша вторая часть франшизы? И чем картина обязана такому успеху? Редакция Тлум.Ру выделила 10 причин триумфа мультфильма, постаравшись обойтись без спойлеров. Давайте ознакомимся с ними в нашем обзоре.

№ 1. Искромётный юмор.

Чего не отнять у франшизы «Зверополис» — так это отличного юмора. Несмотря на всю драму и накал эмоций, на динамичный сюжет, у зрителей будет множество возможностей от души посмеяться.

№ 2. Новые герои.

Мультфильм радует обилием новых персонажей. Кто-то, как, например, доктор Фаззби, порадовал своим присутствием совсем недолго, а кто-то активно двигал сюжет. Такими героями стали очаровательный змей Гэри и бобёр Нибблс Мейблстик. Они яркие и интересные, каждый имеет свой выраженный характер и играет важную роль в сюжете.

№ 3. Знакомые персонажи.

Не обошлось и без полюбившихся героев первой части. На экранах снова появятся сотрудники полицейского участка, родители Джуди, Мистер Биг и Фру-Фру и, конечно же, «Блиц, Блиц — скорость без границ!». Они опять помогут героям преодолеть трудности и украсят повествование своим шармом.

№ 4. Отсылки на другие шедевры Disney и не только.

Оставлять внутри своих мультфильмов отсылки к другим картинам — ход, который очень часто использует мышиная студия. И в этот раз без пасхалок не обошлось: на ресторанной кухне замечен повар, пользующийся помощью крысы, как в мультфильме «Рататуй»; Ник и Джуди плывут на встречу с рептилиями под песню очень похожую на «Bella Note» из ленты «Леди и Бродяга». Кроме отсылок на произведения для детский аудитории, можно заметить параллели с культовыми фильмами «Сияние», «Вторжение в США» и «Молчание ягнят».

№ 5. Мэр Винддансер.

Казалось бы, новый мэр Зверополиса — просто ещё один фоновый персонаж, но это не совсем так. Бывший актёр, политик, пешка в злодейских руках, и при этом — яркий пример того, как можно побороть свой страх и показать истинную доблесть, раскрыв себя с новой стороны.

№ 6. Семейство Линкси.

Семья, известная в Зверополисе из-за создания стен, создающих подходящие климатические условия для разных животных, — очень неоднозначные персонажи. Они харизматичны, немного надменны и крайне пушисты. Их история окутана тёмной тайной, полна неожиданных поворотов… Но давайте обойдёмся без спойлеров.

№ 7. Динамичный сюжет.

С нашими героями заскучать точно не успеешь! На протяжении всей истории ни у них, ни у зрителей нет ни минуты передышки от опасных приключений. Поэтому история смотрится легко и не успевает утомить.

№ 8. Развитие отношений Джуди и Ника.

В отношениях друзей назревает серьёзный разлад. Но, несмотря ни на что, они учатся, работают над собой и стараются найти силы на тяжёлый разговор. Эта парочка — яркий пример того, как стоит бороться за тех, кем дорожишь и кого любишь.

№ 9. Информация о работе системы Зверополиса.

Вторая часть позволяет лучше понять строение Зверополиса не только географически, но и социально. Наглядно показано классовое деление на элиту и тех, кто вынужден проникать на важные мероприятия тайком, отношение жителей города к рептилиям и его причины. Но, что не менее важно, можно рассмотреть строение стен, кварталов и транспортных систем. Довольно увлекательное зрелище!

№ 10. Намёк на следующую часть.

Часто сцена после титров — это небольшая история, намекающая на продолжение ленты. «Зверополис 2» не стал исключением. Зрители явно ещё встретятся с Джуди и Ником, главное, чтобы продолжение не заставило ждать себя слишком долго.Конечно, анимационный фильм «Зверополис 2» не безупречен, но, кажется, свою славу он вполне заслуживает. Сможет ли серия удивить зрителей в дальнейшем — ещё увидим. Другие обзоры на интересные ленты вы можете найти на нашем сайте в специальном разделе. Желаем вам только хороших мультфильмов!