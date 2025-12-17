Netflix показал первый кадр сериала «Детектив Холе»

Компания Netflix представила первый кадр сериала Jo Nesbo’s Detective Hole («Детектив Холе» Ю Несбё). Премьера шоу на стриминговом сервисе состоится 26 марта 2026 года.

Проект выступает экранизацией серии бестселлеров норвежского автора Ю Несбё и повествует о детективе Харри Холе. Ему предстоит столкнуться со своим давним противником — коррумпированным полицейским Томом Волером. Параллельно в родном городе героя Осло начинает орудовать серийный убийца.

© Netflix

Первый сезон «Детектива Холе» станет экранизацией книги под названием «Пентаграмма». Главные роли исполнят Тобиас Зантельман («Кон-Тики»), Юэль Киннаман («Отряд самоубийц: Миссия навылет») и Пиа Тьелта («Нефть»).

Историю детектива Харри Холе экранизируют не в первый раз. В 2017 году в мировом прокате вышел фильм «Снеговик», где главную роль сыграл Майкл Фассбендер («Люди Икс: Дни минувшего будущего»). Картину разгромили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 7% свежести от обозревателей и 19% — от зрителей.