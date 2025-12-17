Почему стоит посмотреть фильм «Снеговик» Александра Бабаева

На больших экранах идет семейное кино «Снеговик» Александра Бабаева. Фильм стоит вашего внимания.

По сюжету Варя (Екатерина Темнова) — одна из немногих, кто пишет письма Деду Морозу (Александр Самойленко). И когда волшебница Вьюга (Полина Максимова) проявляет злую сторону своего характера, именно к Варе отправляется Снеговик, которому нужна помощь в спасении Нового года. Девочке помогают в этом ее мама, преподаватель истории (Карина Разумовская), и владелец антикварной лавки, хранитель (Дмитрий Чеботарев). И вслед за Варей идет ее одноклассник Матвей (Александр Жуков). Команде добровольцев нужно пройти квест по достопримечательностям Москвы и разгадать загадки, чтобы найти артефакт, который сможет спасти Деда Мороза и мир от злобной Вьюги. Кино побуждает к действию: прогулке по городу, проявлению своих навыков и знаний. Оно учит доверять и надеяться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Карина Разумовская, актриса:

— Когда Варя отправляется спасать Деда Мороза, моя героиня, несмотря на скепсис, решает ей помочь. Вместе, отгадывая головоломки, они останавливают злую волшебницу. Это фильм о семье, о том, как важно проводить время с детьми, уметь разговаривать с ними. Быть на одной волне.

СЕЙЧАС НА ЭКРАНАХ