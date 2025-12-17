Медиагиганты продолжают битву за Warner Brothers

Руководство Warner Brothers посоветовало совету акционеров отвергнуть предложение медиахолдинга Paramount Skydance касательно покупки знаменитой кинокомпании. Об этом информирует агентство Reuters.

Сообщается, что совет директоров кинокомпании написал письмо своим акционерам, призывая их не соглашаться на сделку с Paramount из-за того, что медиахолдинг якобы целенаправленно вводил в заблуждение Warner Brothers насчет безопасности возможной договоренности. Взамен руководители кинокомпании предлагают изучить вариант сделки с популярным стриминговым сервисом Netflix.

Напомним, что Paramount и Netflix конкурируют за возможность покупки активов Warner Brothers. В начале декабря стало известно, что Netflix договорился скомпанией о приобретении ее киностудий и стримингового сервиса HBO. Сообщается, что цена вопроса составляет порядка 82 миллиардов долларов.

Однако полной ясности по наследству Warner Brothers еще нет: президент США Дональд Трамп дал понять, что сделка с Netflix может быть заблокирована из-за потенциальных нарушений антимонопольных правил.

В свою очередь, Paramount сделал предложение в попытке сорвать вышеупомянутую договоренность. Paramount и ее партнеры готовы выложить 108 миллиардов долларов за активы Warner Brothers. В данном вопросе Paramount помогает целый ряд влиятельных инвесторов, среди которых Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и создатель собственной инвестиционной компании Affinity Partners. Сама Paramount (точнее, ее руководитель Дэвид Эллисон и его отец, миллиардер Ларри Эллисон) заплатит лишь 12 миллиардов из указанной суммы - остальные деньги должны предоставить инвесторы.