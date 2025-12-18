Опубликован тизер фильма «Джимми» о звезде «Этой замечательной жизни»

Кинокомпания Burns & Co. выпустила тизер фильма «Джимми». Биографическая картина выйдет в мировом прокате 6 ноября 2026 года.

Лента расскажет о знаменитом актёре Джеймсе Стюарте — звезды фильмов Альфреда Хичкока «Окно во двор» и «Головокружение», а также культовой картины «Эта замечательная жизнь». Фильм повествует о переломном моменте в карьере артиста, когда он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в «Филадельфийской истории».

Главную роль сыграл звезда сериала «Ривердейл» Кей Джей Апа. В ленте также снялись Макс Казелла («Эд Вуд»), Роб Риггл («Мачо и ботан») и Кара Киллмер («Чикаго в огне»). Режиссёром выступил Аарон Барнс («Мать»).