Стоит ли ждать продолжения сериала «Пингвин»

Мини-сериал «Пингвин» вышел осенью 2024 года. Эта мрачная криминальная драма рассказывает о том, как криминальный босс по прозвищу Пингвин (один из главных противников Бэтмена в комиксах DC) встал во главе преступного мира Готэма. «Лента.ру» напоминает, чем закончился первый сезон сериала, объясняет, как это шоу связано с сиквелом «Бэтмена» от Мэтта Ривза и будет ли у «Пингвина» продолжение.

Главное о сериале

Страна: США

Оригинальное название: The Penguin

Жанр: криминальная драма, супергероика

Шоураннер: Лорен Лефранк

Сколько серий: 8 Длительность одной серии: ~1 час

Когда вышел первый сезон: осень 2024 года

Дата выхода 2-го сезона: неизвестно

На каких площадках смотреть: стриминговый сервис Max

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.6

В главных ролях: Колин Фаррелл, Кристин Милиоти, Рензи Фелиз, Дирдри О’Коннелл

«Пингвин» — часть супергеройской франшизы, основанной на комиксах DC. Эта киносага стартовала в 2022 году с выходом фильма «Бэтмен» от режиссера Мэтта Ривза. Роль Брюса Уэйна (настоящее имя Бэтмена) в ней досталась Роберту Паттинсону. Обратите внимание, что эта киновселенная не входит во Вселенную DC (DCU/DC Universe), над которой работает Джеймс Ганн. «"Бэтмен" Мэтта Ривза и его расширенная вселенная» — это отдельная история со своими героями и сюжетной линией.

Дата выхода

Первый сезон сериала «Пингвин» завершился в ноябре 2024 года. Проект понравился критикам, получил теплые отзывы зрителей, (оценка на «Кинопоиске» — 8.1 балл из 10 возможных) и даже удостоился номинации на премию «Эмми» как «Лучший мини-сериал».

Сразу после финала шоу режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз рассказал, что ни он, ни шоураннер Лорен Лефранк не знают, есть ли необходимость во втором сезоне «Пингвина». «Мы чувствуем, что существует много других историй, которые можно рассказать», — объяснил он.

Сериал «Пингвин» официально не продлен на второй сезон. Неизвестны даже примерные сроки его выхода

Следующее появление Колина Фаррелла в роли Пингвина состоится во второй части «Бэтмена». Если сольная история Освальда Кобблпота (так Пингвина зовут в комиксах) и получит продолжение, это произойдет уже после премьеры фильма «Бэтмена 2», которая запланирована на 1 октября 2027 года.

Сюжет

Второй сезон сериала «Пингвин» пока не подтвержден, а возможные сюжетные линии не раскрываются. Понятно только одно: если «Пингвин» и получит продолжение, то эти события развернутся уже после полнометражного фильма «Бэтмен 2» от Мэтта Ривза.

Оз Кобб появится в новом фильме о Темном рыцаре. Сюжет сиквела стартует через несколько недель после финала первого сезона «Пингвина»

Первый сезон «Пингвина» рассказывал о том что произошло в Готэме после завершения первого «Бэтмена». Когда злодей Загадочник (Пол Дано) расправился с криминальным боссом Кармайном Фальконе (Джон Туртурро), в городе начался передел власти.

Освальд «Оз» Кобб по прозвищу Пингвин (Колин Фаррелл), который был правой рукой Фальконе сражался с дочерью Кармайна Софией (Кристин Милиоти) — наследницей криминальной империи Фальконе.

Чем закончился первый сезон «Пингвина»

Оз Кобб победил Софию и стал главным криминальным авторитетом Готэма. После победы он жестоко расправился со своим единственным близким другом — молодым Виком Агиларом (Рензи Фелиз), который помогал Освальду на протяжении всего сезона.

Софию Фальконе отправили в лечебницу Аркхэм. Там с преступницей связалась Селина Кайл (Зои Кравиц). Оказалось, что Селина (она же супергероиня Женщина-кошка) — сводная сестра Софии.

Мать Освальда Фрэнсис (Дирдри О’Коннелл) призналась, что всю жизнь ненавидела своего сына: она давно знала, что Оз еще в детстве расправился с собственными братьями. Фрэнсис перенесла тяжелый инсульт, утратила способность двигаться и говорить.

Создатели и производство

Первый сезон «Пингвина» стал одним самых ярких сериальных релизов осени-2025. Четвертая серия шоу стала одним из самых высоко оцененных эпизодов в истории (оценка на портале IMDb — 9.4 из 10 возможных), а финальной серии сезона удалось превзойти этот результат (9.5 на IMDb).

В феврале 2025 года Колин Фаррелл рассказал, что пока не думает о продолжении «Пингвина» и не спешит возвращаться к этой роли. Он объяснил, что не видит смысла снимать второй сезон только из-за успеха первого. «Если придумают что-то, что будет органично вписываться во вселенную Мэтта Ривза, и это будет стоящая идея — я открыт», — добавил актер.

«О, я не знаю, [будет ли у «Пингвина» второй сезон]. Я вообще часто настроен слишком негативно. Разные люди из моего окружения говорили об этом. Так что я бы ставил против этой идеи, но не слишком уверенно», — Колин Фаррелл, играет Пингвина в одноименном сериале.

Осенью 2025 года режиссер Мэтт Ривз рассказал, что шоураннер Лорен Лефранк активно думает над идеями для продолжения «Пингвина». При этом Ривз не дал никакой конкретной информации по поводу продления сериала, да и сама Лефранк никак не комментировала судьбу второго сезона.

Актерский состав

Никаких деталей о касте второго сезона «Пингвина» пока нет. В продолжении шоу могут вернуться ключевые герои из первого сезона:

Колин Фаррелл («Джентльмены») — Освальд «Оз» Кобб / Пингвин, криминальный босс, стремящийся захватить власть над Готэмом. В конце первого сезон избавился от конкурентов и смог стать лидером преступного мира города;

Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму») — София Фальконе, дочь покойного мафиози Кармайна Фальконе, соперница Пингвина. В конце первого сезона проиграла сражение с Коббом и отправилась на принудительное заключение в лечебницу Аркхэм;

Дирдри О’Коннелл («Вы не знаете Джека») — Фрэнсис Кобб, мать Освальда. В конце первого сезона утратила способность двигаться и говорить. Парализованное тело Фрэнсис находится в отдельной комнате в пентхаусе Пингвина.

Колин Фаррелл неоднократно высказывался о том, что процесс превращения в Освальда Кобба стал для него настоящим испытанием. На съемках актеру приходилось каждый день проводить в кресле гримера по три часа. «К концу съемок я ругался и ныл всем вокруг, что чертовски хочу, чтобы это наконец закончилось…» — говорил он, — «Когда все закончилось, я сказал: "Я не хочу надевать этот чертов костюм и эту чертову голову никогда в жизни"».

На съемочной площадке Фаррелл не выходил из образа Пингвина даже в перерывах между дублями — такой подход помогал актеру глубже погрузиться в роль жесткого криминального босса

Несмотря на сложный съемочный процесс, Фаррелл уже несколько раз говорил, что примет участие в потенциальном втором сезоне, если шоураннер Лорен Лефранк придумает логичное продолжение.

Кристин Милиоти, в свою очередь, заявляла, что с радостью сыграет Софию Фальконе еще раз — во втором сезоне «Пингвина» или новой части «Бэтмена». Напомним, что роль Софии принесла Милиоти премию Эмми в номинации «Лучшая актриса в мини-сериале». Одновременно с этим режиссер Мэтт Ривз сообщил, что героиня Милиоти в «Бэтмене 2» не появится — сценарий фильма начал создаваться задолго до оглушительного успеха «Пингвина».