В России выйдет в прокат хоррор «Мумия. Возрождение зла»

Компания "Экспонента фильм" выпустит в прокат мистический хоррор "Мумия. Возрождение зла" (он же "Морриган" / The Morrigan, 18+) - российская премьера назначена на 9 апреля 2026 года.

© Российская Газета

По сюжету успешный археолог Фиона находит способ выяснить, является языческая богиня Морриган историческим персонажем или мифическим демоном.

Вместе со своей дочерью Лили она отправляется на так называемый "остров мумий". После вскрытия саркофага Морриган на острове начинают твориться ужасные вещи.

В картине задействованы Джеймс Космо ("Игра престолов", 18+), Тоби Стивенс ("Онегин"), Саффрон Берроуз ("Мир Дикого Запада", 18+), Десмонд Иствуд ("Викинги", 18+) и другие.

Режиссер - Колум Иствуд ("Черная медицина"), ранее снявший одноименную короткометражку.