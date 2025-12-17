Появился первый тизер боевика «Нормал» с Бобом Оденкерком

Студия Lionsgate представила дебютный трейлер криминального экшн-триллера "Нормал" (Normal), главную роль в котором исполнил звезда сериала "Лучше звоните Солу" и дилогии "Никто" Боб Оденкерк.

Действие картины разворачивается в городке Нормал, где погибает шериф. Временно исполняющим обязанности становится Улис (Оденкерк), мужчина с непростым прошлым. В ходе расследования ограбления банка он понимает, что каждому в городе есть что скрывать.

Роли в фильме исполнили Лина Хиди ("Игра престолов", 18+), Генри Уинклер ("Барри") и Брендан Флетчер ("Страна приливов", 18+).

Режиссер - Бен Уитли ("Поле в Англии", "Высотка", "Перестрелка", "На Земле", "Ребекка"), сценарий написал Дерек Колстад ("Джон Уик").

На данный момент это самый масштабный проект компании Magnolia Pictures. Сиквел уже находится в разработке.

Впервые картину показали осенью на кинофестивале в Торонто, и критики отнеслись к ней положительно (83 % "свежести" на сайте Rotten Tomatoes).

Широкий прокат запланирован на 17 апреля 2026 года, российская премьера состоится чуть позже - 30 апреля.