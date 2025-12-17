Появились тизеры новых серий «Вампиров средней полосы» и «Детей перемен»

Онлайн-кинотеатр START представил на Comic-Con эксклюзивные материалы по новым сериям сериалов "Вампиры средней полосы" и "Дети перемен" (оба - 18+).

Второй сезон криминальной драмы "Дети перемен", в которой бывший водитель троллейбуса Флора (Виктория Исакова) становится главарем преступной группировки, получил атмосферный тизер-трейлер и эксклюзивную тизер-сцену.

"В первом сезоне моя героиня была олицетворением любви и семейного очага. Но криминальный бизнес, в который она ввязалась, капля за каплей выдавил из нее все светлое, что делало Флору Флорой. И, мне кажется, ее настигло самое страшное наказание для любой матери - война с собственным сыном", - рассказывает исполнительница главной роли.

К своим образам вернулись Слава Копейкин, Хетаг Хинчагов, Макар Хлебников, Сергей Гилев, Артем Кошман, Кузьма Котлерев и Руслан Братов, появятся и новые персонажи в исполнении Константина Плотникова, Данила Стеклова, Мариэтты Цигаль-Полищук, Алины Дуловой и других.

Премьера ожидается в январе 2026 года.

Также были представлены тизер, постеры и небольшая сцена из третьего сезона мистического сериала "Вампиры средней полосы", который станет для проекта последним.

Релиз второй половины финального сезона, в которой зрителей ждет грандиозная битва смоленских и уральских вампиров, состоится в феврале 2026 года.

Роли в проекте исполнили Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин и другие.