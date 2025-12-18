Владимир Путин стал героем мультсериала «Простоквашино»

Владимир Путин станет героем новогодней серии мультсериала "Простоквашино" - в распоряжении РБК оказались первые кадры президента РФ в окружении легендарных героев мультика. Их подлинность подтвердили в пресс-службе "Союзмультфильма".

© Российская Газета

В июне об участии российского лидера в "Простоквашино" в рамках ПМЭФ сообщала председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева. По ее словам, это должно послужить инструментом "мягкой силы" для продвижения России и ее культуры в мир.

Сериал выходит с 2018 года и на данный момент насчитывает шесть сезонов.

Над озвучиванием мультика работают известные артисты: Антон Табаков (кот Матроскин), Гарик Сукачев, Павел Деревянко и Никита Волков (пес Шарик), Иван Охлобыстин (почтальон Печкин) и Татьяна Васильева (няня Маргарита Егоровна).

В качестве приглашенных гостей в "Простоквашино" появлялись певцы Дима Билан, Сергей Жуков и Niletto, аккордеонист Петр Дранга, комик Гарик Харламов и другие популярные личности.

На 1 января 2026 года назначена премьера полнометражного игрового фильма "Простоквашино", снятого Сариком Андреасяном ("Защитники", "Непрощенный").