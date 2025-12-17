В России покажут аниме "Волчьи дети Амэ и Юки"

Компания "Экспонента фильм" выпустит в российский прокат аниме "Волчьи дети Амэ и Юки" (Okami kodomo no Ame to Yuki) номинанта на премию "Оскар" Мамору Хосоды ("Мирай из будущего", "Красавица и дракон", "Летние войны", "Ученик чудовища", "Девочка, покорившая время").

В центре сюжета мальчик Юки и девочка Амэ - обычные дети, но только с виду. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их мама решает спрятать малышей подальше от большого города. Юки и Амэ привыкли скрывать от людей свою истинную природу, и все же им придется решить, кем они являются на самом деле.

Ранее картина была представлена на нескольких крупных фестивалях и удостоилась престижных наград, в том числе за лучший анимационный фильм.

Российская премьера назначена на 18 декабря. Фильм выйдет в двух вариантах - с субтитрами и в дубляже от Reanimedia.