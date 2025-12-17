Фильму «Аватар 3: Пламя и пепел» предрекли старт хуже второй части

Издание Variety поделилось прогнозами насчёт сборов за первые выходные в мировом прокате картины «Аватар 3: Пламя и пепел». Триквел популярной франшизы может собрать на старте до $ 350 млн.

Предполагаемые сборы ленты гораздо ниже стартовой кассы второй части с подзаголовком «Путь воды». За дебютный уикенд сиквел собрал $ 430 млн по всему миру. Аналитики отмечают, что научно-фантастическая серия стала успешной не за счёт стартовых сборов, а благодаря устойчивости в прокате — оригинальная картина лидировала в мировых чартах на протяжении нескольких недель, как и сиквел.

Премьера фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» состоится 19 декабря. Лента расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).