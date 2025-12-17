Сериал «Фоллаут» повлияет на события Fallout 5

Издание BBC Newsbeat взяло интервью у главы компании Bethesda Тодда Говарда. Он рассказал о связях сериала «Фоллаут» с оригинальной видеоигровой серией.

Говард подтвердил, что шоу повлияет на предстоящий Fallout 5. Он отметил, что сюжет игры будет развиваться в мире, где уже происходили события сериала.

Fallout 5 будет существовать в мире, где происходили или происходят события сериала. Мы учитываем связь проектов.

Второй сезон сериала «Фоллаут» стартовал 17 декабря. Проект высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 98% свежести от обозревателей и 95% от зрителей. Продолжение привело главных героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.