Премию «Оскар» покажут на YouTube

Академия кинематографических искусств и наук объявила о подписании нового соглашения на трансляцию церемонии вручения премии «Оскар». Права на показ приобрёл знаменитый видеохостинг YouTube.

Трансляции «Оскара» на онлайн-платформе начнутся в 2029 году, когда пройдёт 101-я церемония вручения наград. В администрации YouTube заявили, что «Оскар» остаётся одной из важнейших премий в мире, поэтому её будут показывать полностью бесплатно с доступом из любой страны. Соглашение продлится как минимум до 2033 года.

«Оскар» — один из наших важнейших культурных институтов, отмечающий выдающиеся достижения в повествовании и искусстве. Сотрудничество с академией с показом церемонии для зрителей по всему миру вдохновит новое поколение творцов и любителей кино оставаться верными легендарному наследию «Оскара».

Следующая церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь на 16 марта 2026 года в Лос-Анджелесе. Её по традиции покажут на телеканале ABC.