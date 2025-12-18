В России покажут мистический хоррор «Астрал. Амулет зла»

Компания "Экспонента фильм" выпустит в российский прокат австралийский мистический хоррор "Астрал. Амулет зла" ("Оно найдет тебя"/It Will Find You, 18+).

По сюжету девушка находит старый амулет своей матери, которую она почти не помнит. После этого Эмили начинает видеть необъяснимые вещи и узнает о проклятии украшения, принадлежащего злому духу.

Роли в фильме исполнили Кайла Дэй, Люк Форд, Том Джексон, Барбара Бингхэм и другие.

Режиссеры проекта - Кристофер Броадбент ("Полынь: Хроники мертвецов") и Энцо Тедески ("Мертвецкая тьма").

Российская премьера назначена на 19 февраля 2026 года.