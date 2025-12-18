В Берлине прошел показ сериала о дружбе Брежнева с Брандтом

Показ первых серий сериала "Дорогой Вилли" о дружбе генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с занимавшим тогда пост канцлера ФРГ Вилли Брандтом состоялся в Русском доме в Берлине. Показ приурочен ко дню рождения бывшего канцлера ФРГ, передает корреспондент ТАСС.

Сериал "Дорогой Вилли" - плод совместного творчества известного документалиста, писателя и сценариста Игоря Прокопенко и продюсера Дмитрия Новоселова. В основу сюжета легли интервью, проведенные Прокопенко с непосредственными участниками тех событий, с людьми из ближайшего окружения Леонида Брежнева и Вилли Брандта: политиками, сотрудниками разведки. На сбор исторических материалов ушло порядка 20 лет. Леонида Брежнева сыграл народный артист РФ Сергей Маковецкий, канцлера Вилли Брандта - Кирилл Кяро. В картине также снялись Сергей Марин, Алексей Розин, Игорь Черневич и многие другие.

Серии были показаны на русском языке с немецкими субтитрами. Сериал рассказывает о тайном соглашении Брежнева и Брандта, которые пытаются предотвратить ядерную войну в разгар холодной войны в 1960-х годах.

"Показ фильма "Дорогой Вилли" особенно важен и своевременен, потому что он возвращает к эпохе противостояния систем, рассказывая историю через призму человеческих чувств и нравственного выбора. В Берлине, городе с живой памятью ХХ века, этот содержательный рассказ о холодной войне звучит особенно остро и убедительно, с ясным гуманистическим посылом. Фильм помогает по-новому взглянуть на прошлое и лучше понять наше настоящее", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Русского дома в Берлине Павел Извольский.

Сериал вызвал живой интерес у присутствующих. В зале практически не было свободных мест. Посмотреть фильм в Русский дом пришли не только многочисленные соотечественники, но и жители Германии. После кинопоказа состоялась дискуссия с участием известного германского политолога Александра Рара. Следующие серии "Дорогого Вилли" будут показаны 19 декабря.

В середине марта съемки сериала "Дорогой Вилли" прошли в Калининградской области. Как отмечали в пресс-службе АНО "Фестивальная дирекция" в регионе, основными локациями стали Черняховск (ранее Инстербург) и Советск (ранее Тильзит). Съемки также проходили в Москве на территории кинопарка "Москино".