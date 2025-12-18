Появилось фото со съемок спин-оффа «Тайлера Рейка» с Омаром Си

В Deadline поделились первым фото со съёмок спин-оффа «Тайлера Рейка: Операции по спасению», главную роль в котором исполнил звезда «1+1» и «Люпена» Омар Си.

Действие ещё не получившего названия шоу разворачивается вокруг наёмника по имени Сай, который выполняет опасную миссию по спасению заложников в Ливии. Оказавшись в ловушке между враждующими группировками и безжалостными убийцами, он погружается в эмоциональную борьбу между всеми сторонами.

Сериал, как и фильмы, спродюсируют братья Джо и Энтони Руссо, снявший последних «Мстителей» и «Серого человека». А шоураннером выступит Глен Маззара.