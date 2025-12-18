Вышел пятый сезон сериала «Эмили в Париже»

Сегодня на Netflix состоялась премьера пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Все 10 серий доступны для просмотра с субтитрами на русском языке.

Шоу повествует об Эмили, простой американской девушке, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. Там она вынуждена адаптироваться к новым условиям жизни, завести друзей и даже по-настоящему полюбить. В пятом сезоне героиня отправляется в Италию, чтобы попробовать там начать жизнь с чистого листа.

Первый сезон вышел в 2020 году, с тех пор продолжение выпускается каждый год. К главной роли в новых сериях вернулась актриса Лили Коллинз («С любовью, Рози»).