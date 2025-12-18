Появились постер и трейлер из экшн-триллера «Гренландия 2»

Появились дублированная сцена и трейлер из экшн-триллера «Гренландия 2»
Компания Global Film поделилась постером и дублированным фрагментом из продолжения фантастического экшн-триллера "Гренландия" (2020) с Джерардом Батлером ("Дитя человеческое") и Мореной Баккарин ("Дэдпул"). Также в Сети появился новый трейлер картины.
После столкновения с кометой, уничтожившей большую часть Земли, семья Гэррити вынуждена покинуть бункер и отправиться на поиски нового дома. Им, как и всему человечеству, предстоит самая важная и опасная миграция в истории.
Роли в фильме исполнили Роман Гриффин Дэвис ("Долгая прогулка"), Эмбер Роуз Рева ("Агора"), Уильям Абади ("Дрянная девчонка"), Питер Поликарпу ("Бруталист") и другие.
Режиссером вновь выступил Рик Роман Во ("Выстрел в пустоту").
В российском прокате фильм начнут показывать с 29 января 2026 года.