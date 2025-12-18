Вышел трейлер семейной комедии «Доктор Гаф» с Гармашем и Розановой

Компания "Централ Партнершип" опубликовала трейлер и постер фильма "Доктор Гаф" - трогательной семейной комедии о докторе, который понимает животных и совершенно не хочет понимать людей.

По сюжету 12-летняя Марина (Алиса Руденко) ищет способ вылечить свою собаку Тайю, которая уже две недели не ест и не пьет, и находит доктора Гафа (Сергей Гармаш), нелюдимого ветеринара с необычным даром - умением общаться с животными.

Благодаря Гафу Тайя идет на поправку, но в ту же ночь собаку и других подопечных доктора крадет компания, ставящая нелегальные эксперименты над бездомными животными. Доктор и девочка отправляются на поиски своих друзей в пестрой компании разнообразной живности.

"Доктор Гаф - непризнанный гений, немного угрюмый, неловкий с людьми, но очень эмпатичный к животным - многогранный герой. Интересный опыт, конечно, выстраивать коммуникацию с новыми для меня партнерами - альпакой, вороном и множеством собак. Думаю, наше кино - это напоминание, что стоит проявлять заботу к каждому существу: от мала до велика", - рассказывает исполнитель главной роли.

Также в картине задействованы Ирина Розанова, Ольга Медынич, Борис Хвошнянский, Павел Россомахин, Ирина Безряднова и другие.

Режиссер - Михаил Расходников ("Афоня", "Уралочка"), авторы сценария - Александр Бережной ("На деревню дедушке") и Максим Казанцев ("Говорит Земля!").

Премьера назначена на 19 марта 2026 года.