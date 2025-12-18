Опубликован трейлер документального сериала «Русские народные. Вся правда о сказках»

Трейлер 5-серийного документального проекта «Русские народные. Вся правда о сказках» обнародовал 17 декабря 2025 года онлайн-кинотеатр Okko. В сериале-исследовании главный герой сериала «Волшебный участок» Лёха Попов (актер Николай Наумов) будет раскрывать тайны и загадки, спрятанные в обычных сказках, а помогут ему в этом светлые головы выдающихся исследователей русского фольклора ― Александра Афанасьева и Владимира Проппа. Причём головы ― в самом прямом смысле. Великие исследователи уже давно не с нами, но их сознание бережно хранится в специальных банках с раствором. Александра Афанасьева и Владимира Проппа озвучили известные дикторы Пётр Гланц и Сергей Чихачёв.

В ходе своего погружения в пучину русского народного фольклора Лёха узнает, откуда появились основные сюжеты сказок и почему они такие наивные, добрые и одновременно жестокие? Как на свет появились главные сказочные злодеи в виде Бабы-Яги, Змея Горыныча, Кощея и прочей нечисти из царства мёртвых? Кто прячется за личностями чудо-богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, и простых героев из народа: Емели и Ивана-дурака? Какое место в сказках занимали премудрые и прекрасные женщины и почему в любимых всеми лесных сказочных зверушках так много человеческого?

Главные действующие персонажи и спикеры документального проекта помещены в полностью нарисованное пространство, созданное с помощью ИИ в стилистике главного иллюстратора русских сказок Ивана Билибина. По задумке авторов, это поможет зрителям глубже погрузиться в загадочный мир русского народного фольклора и поверить в сказку.

Сняли документальный проект «Русские народные. Вся правда о сказках» компании Pro100 Media и Magnum.999, создатели документальных сериалов «На крючке. Когда звонит мошенник», «Общак.Главная ОПГ России» и «Быть цыганом». Режиссёром-постановщиком выступил Эльдар Мусин, сказочный документальный сценарий написали Михаил Рольник и Фёдор Тимофеев, а в качестве генеральных продюсеров проект возглавили Анастасия Евтушенко, Антон Кораблёв, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров.

Премьера документального исследования «Русские народные. Вся правда о сказках» состоится в Okko 23 декабря.