Киностудия Горького раскроет секреты дубляжа и прохождения кастингов

В рамках проекта «Зима в Москве» Киностудия Горького приглашает детей, подростков и взрослых на творческие встречи. Они пройдут при поддержке Департамента культуры города Москвы в кинокампусе.

© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Гостей ждут встречи с кастинг-директорами, показ работ учеников курса «Озвучивание и дубляж» кинокампуса, мастер-классы по созданию комиксов и цифровых работ. Участие во всех мероприятиях бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

20 декабря в 13:30 пройдет программа для гостей старше 14 лет «Магия звучания: искусство дубляжа» с показом работ учеников курса «Озвучивание и дубляж» кинокампуса Киностудии Горького. Участники продемонстрируют отрезки видео из известных мультфильмов и картин, которые они озвучили самостоятельно, расскажут, как можно оживить персонажей и передать их характеры и эмоции с помощью голоса. Эксперты поделятся рекомендациями по созданию уникальных видео. Зарегистрироваться можно на сайте.

Паблик-ток «Кастинг и кинопробы. Первые шаги в кино» для детей от 14 лет состоится 21 декабря в 15:00. Кастинг-директор поделится с гостями секретами успешного прохождения отборов и расскажет, какие качества ищут в актерах режиссеры.

Тема кастингов продолжится 23 декабря в 19:00. Гости от 12 до 14 лет получат советы профессионалов индустрии, обсудят лучшие практики, личный опыт и истории успеха, которые вдохновят на новые достижения в наступающем году.

В этот же день в 18:00 для гостей от 10 до 12 лет пройдет мастер-класс «Создание комикса. Нарисуй свою новогоднюю сказку». Участники сделают авторский комикс в праздничной стилистике, им расскажут, как разработать собственную идею, придумать персонажей и сюжет.

А в 19:00 состоится мастер-класс «Диджитал-художник. Магия создания цифровых шедевров». Ребятам предстоит создать собственную новогоднюю цифровую работу: открытку, иллюстрацию или тематического персонажа. Они познакомятся с различными инструментами и компьютерными программами, которые помогут воплотить идеи в жизнь. Занятие будет интересно подросткам от 14 лет. Записаться на него можно на сайте.

Программа «Зимы в Москве» на площадке Киностудии Горького проводится при поддержке Правительства Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». С декабря по февраль на киностудии запланированы специальные мероприятия: экскурсии, мастер-классы, паблик-токи с актерами, встречи с кастинг-директорами и другими экспертами индустрии.

Киностудия Горького — одна из старейших и крупнейших в России. Она выпустила более тысячи фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Морозко», «…А зори здесь тихие», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Гостья из будущего», «Москва — Кассиопея», «Карнавал», «Вам и не снилось…», «Пираты ХХ века», «Три плюс два» и многие другие. Сегодня Киностудия Горького — одна из основных площадок масштабного московского кинокластера, она активно модернизирует студийный комплекс. Продюсерский центр выпускает игровые и документальные фильмы, научно-популярные циклы и сериалы для молодежной и детско-семейной аудитории. На базе киностудии работают съемочные павильоны, павильон виртуального продакшена, комплекс костюма и реквизита, студии для создания цифрового контента и молодежное креативное пространство «Кинокампус Горького», а также проходят экскурсии. Киностудия проводит фестивали, выставки и профессиональные мероприятия для кинематографистов.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.