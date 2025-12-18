Продолжение сериала «Ландыши» выйдет в новогоднюю ночь

Продолжение сериала «Ландыши» выйдет в Новый год
Онлайн-кинотеатр Wink объявил дату премьеры продолжения своего многосерийного мелодраматического хита "Ландыши. Такая нежная любовь".
Сериал "Ландыши. Вторая весна" выйдет ровно в полночь 1 января следующего года.
По сюжету Катю ждут испытания: распад музыкальной группы, интриги, борьба за наследство и главное - поиски мужа - Лехи.
В ролях: Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев, Арина Савостьянова, Екатерина Эссен, рэпер ST и другие.
Анонсировано появление исполнителя роли Лехи Сергея Городничего, но в каком качестве - пока секрет.
Режиссер - Илья Шпота.
Опубликованы трейлер и постер нового сезона.