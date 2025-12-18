Состоялась мировая премьера фильма «Аватар 3: Пламя и пепел»

18 декабря состоялась мировая премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» — продолжения культовой франшизы Джеймса Кэмерона. Лента добралась до большинства стран мира, включая Европу и СНГ, а в Северной Америке картина выйдет 19-го числа.

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

В России лента выйдет 25 декабря неофициальными способами. До крупных российских киносетей фильм доберётся лишь 15 января по договорённостям с Ассоциацией владельцев кинотеатров.