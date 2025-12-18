У «Любы Управдома» со звездой «Чебурашки» появились трейлер и дата премьеры
Комедийный сериал "Люба Управдом" со звездой "Чебурашки" Ольгой Кузьминой получил трейлер, постер и дату премьеры.
Проект начнет выходить в онлайн-кинотеатре START 3 января.
Главная героиня - инициативная жительница и мать двоих детей по имени Любовь. Она въезжает в новый ЖК, где управляющая компания не справляется со своими обязанностями, и берет все в свои хрупкие руки в надежде сделать всем хорошо. Однако вместо благодарности жильцов сталкивается с осуждением.
Режиссер и сценарист - Алексей Ляпичев ("Контейнер", "257 причин, чтобы жить").
В ролях также: Артем Осипов ("Инспектор Гаврилов", "Триггер"), Ксения Федотова ("Открытый брак. Идеальная семья"), Петр Романов ("Девушки с Макаровым", "Отмороженные") и другие.