В кинотеатрах России вышел новогодний фильм «Елки 12»

18 декабря состоялась премьера фильма «Ёлки 12». Новогодняя картина уже вышла в кинотеатрах России по всей стране.

В сюжет ленты по традиции вошли несколько новелл, объединённых главной историей. «Ёлки 12» расскажут о девятилетнем мальчике Ване из Кирова, который отправится в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Невероятное путешествие оборачивается кошмаром для родителей — им нужно всё исправить, пока часы не пробьют 12.

Главные роли в фильме сыграли Рузиль Минекаев («Слово пацана»), Дмитрий Нагиев («Физрук»), Андрей Рожков («Кощей. Начало») и другие актёры.