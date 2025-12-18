Почему некоторые зрители фильма «Аватар 3» хотят вернуть деньги за билеты

18 декабря состоялась мировая премьера третьей части «Аватар: Пламя и пепел». В день выхода пользователи соцсетей, которые уже сходили в кино, начали жаловаться на отсутствие трейлера предстоящих «Мстителей: Судный день».

Так, зрители не увидели тизер в некоторых кинотеатрах Франции и Бразилии. Издание IGN отмечает, что первые кадры новых «Мстителей» всё-таки были показаны. Пользователи даже опубликовали их в соцсетях, но ролики из переполненных залов вскоре были удалены. Те, кто не посмотрел трейлер на сеансе «Аватара 3», начали публиковать разочарованные отзывы.

Я хочу вернуть свои деньги. Как я и предполагал, во время моего сеанса в кинотеатре было показано 10 минут рекламы и ни одного трейлера. Ни к «Мстителям: Судный день», ни к какому-либо другому фильму.

Точка зрения: вы собираетесь посмотреть «Аватара» в кино. Вы все в восторге от скорого появления первых кадров «Мстителей: Судный день», раз уж все о них говорят, и… ничего не видите. Я единственный, кто не увидел тизер новых «Мстителей»?

Я не увидел трейлер «Мстителей: Судный день» перед показом «Аватара» в парижском Диснейленде.

Официально компания Disney не объявляла о показе тизера «Мстителей: Судный день» во время сеансов «Аватара 3». Ранее об этом говорили инсайдеры.