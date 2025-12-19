Онлайн-кинотеатр рассказал о самых ожидаемых проектах 2026 года

Онлайн-кинотеатр КИОН рассказал о главных проектах ближайшего будущего - в 2026 году зрителей ждут комедии с необычными актерскими решениями, глубокие драмы и яркая фантастика.

Остросюжетное кино будет представлено детективным триллером "Отпечатки" с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым и криминальной драмой "Приговор" с Антоном Васильевым и Кариной Андоленко.

Кроме того, ожидаются премьеры двух фантастических сериалов - "Полудня" (по мотивам романа братьев Стругацких "Жук в муравейнике") с Юрием Колокольниковым, Максимом Матвеевым, Леонидом Ярмольником и Юлией Снигирь) и "Резервации" с Денисом Шведовым, Филиппом Янковским и Екатериной Волковой - первой экранизации романа Станислава Гимадеева "Принцип четности".

Также зрителей ждет медицинская мелодрама "Отделение" с Ангелиной Поплавской, Викторией Толстогановой и Михаилом Тройником.

Больше всего будет представлено комедий: в 2026 году состоятся премьеры "Тумана" с Михаилом Пореченковым и Зоей Бербер, "Зовите Витю!" с Ильей Соболевой и Александрой Бортич, "Дружбанов" с Борисом Дергачевым, Максимом Белбородовым и Михаилом Тарабукиным, "Адвокатов" с Екатериной Вилковой и Эльдаром Калимулиным, появится продолжение хита "Сергий против нечисти" с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко.