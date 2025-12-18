Стала известна дата цифрового релиза фильма «Мажор в Дубае». Комедийный боевик выйдет в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Kion и Wink уже 25 декабря.

Таким образом, лента станет доступна пользователям спустя почти два месяца после выхода в кинотеатральном прокате — премьера картины состоялась 30 октября. За это время фильм собрал в кинотеатрах РФ более 500 млн рублей.

«Мажор в Дубае» вновь повествует о сыне олигарха Игоре, который в этот раз отправляется в Дубай, чтобы выручить друга Ваню. Тот, решив заработать на свадьбу, начинает заниматься криптовалютой и в итоге попадает в криминальную авантюру. Чтобы взять верх, мажору предстоит пройти через погони в дюнах и драки с финансовыми головорезами. Главную роль в фильме исполнил Павел Прилучный («Жизнь по вызову»).