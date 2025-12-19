«Губка Боб» опередил «Аватар 3»

Новый полнометражный фильм «Губка Боб» получил положительные рецензии от критиков. Соответствующие данные приводит агрегатор Rotten Tomatoes.

Эксперты хвалят проект за крепкий сюжет и проработанный сценарий, а также отличный юмор. На данный момент оценка критиков составляет 90 процентов.

СМИ отмечают, что «Губка Боб» получил оценку выше, чем «Аватар 3» культового режиссера Джеймса Кэмерона. 90 процентов — лучшая оценка в истории полнометражных мультфильмов о персонаже Nickelodeon.

Ранее стало известно, что культовый канадский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон вошел в список миллиардеров. Состояние оскароносного постановщика фильмов «Титаник», «Чужие», «Терминатор», «Аватар» официально зафиксировано на отметке 1,1 миллиарда долларов.