Авторы «Мстителей: Судный день» запустили отсчет до выхода фильма

Режиссёры фильма «Мстители: Судный день» братья Руссо запустили обратный отсчёт до выхода фильма. Премьера супергеройской картины состоится ровно через 12 месяцев — 18 декабря 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале DYML 02. Права на видео принадлежат Disney.

«Судный день» расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. За этими событиями последуют «Секретные войны» — это будет пятая часть «Мстителей», в которой герои продолжат выступать против Дума.

Фильм «Мстители: Судный день» сняли режиссёры Энтони и Джо Руссо, который ответственны за постановку «Мстителей: Финал». Съёмки картины завершились в сентябре. Ранее зрители сообщали, что первый тизер ленты показали в некоторых кинотеатрах на премьере «Аватара 3», выход которого состоялся 18 декабря.