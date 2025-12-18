Появился тизер комедии «Диггер» с Томом Крузом

Компания Warner Bros. представила тизер и постер фильма Digger («Диггер»). Премьера чёрной комедии состоится в октябре 2026 года.

Сюжет картины повествует о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Авторы фильма описывают его как «комедию катастрофических масштабов».

Главные роли в ленте сыграли Том Круз («Миссия невыполнима: Финальная расплата»), Джесси Племонс («Бугония»), Сандра Хюллер («Чистильщик») и Риз Ахмед («Звук металла»). Режиссёром выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту — автор знаменитых фильмов «Бёрдмэн» и «Выживший».