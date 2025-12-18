Опубликованы новые кадры второго сезона «Сорвиголовы»

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры второго сезона супергеройского сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Премьера продолжения состоится 4 марта 2026 года.

На кадрах впервые показали героиню Джессику Джонс, которую вновь сыграла актриса Кристен Риттер. Ранее персонаж участвовал в своём сольном шоу на стриминговом сервисе Netflix. Кроме того, показан первый взгляд на звезду серии хорроров «Крик» Мэттью Лилларда, который сыграл одного из злодеев во втором сезоне.

© Entertainment Weekly/Disney

© Entertainment Weekly/Disney

© Entertainment Weekly/Disney

© Entertainment Weekly/Disney

«Рождённый заново» представляет собой перезапуск и одновременно продолжение высокооценённого сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.