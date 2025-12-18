Рецензия на фильм «Поймать монстра»

От автора «Героев» и «Ганнибала».

18 декабря в российский прокат выйдет «Поймать монстра». Кино заметное, ведь роль наёмного убийцы исполнил Мадс Миккельсен, а кресло режиссёра занял именитый Брайан Фуллер. Когда-то он писал сценарий «Героев», от которых в первые сезоны было не оторваться. Позже создал «Ганнибала», где омерзительное сочеталось с завораживающим.

Какой фильм получился у дуэта? Потрясающий. «Поймать монстра» смешит, пугает, обволакивает таинственностью и впечатляет визуалом. На него действительно стоит сходить в кино!

«Поймать монстра»: главное о фильме

Показы в российских кинотеатрах стартуют 18 декабря. Цифровая версия выйдет ориентировочно в начале 2026-го.

Миккельсен становится ведьмаком и Джоном Уиком

Маленькая Аврора живёт в кошмаре. Каждую ночь под её кроватью просыпается монстр: он шумит, двигает вещи и ищет добычу. Вот только родители в чудище не верят и предлагают лишь глупости. «Аврора, положи свои страхи ко мне в карман». Такая себе помощь.

Однажды героиня замечает, как её подозрительный сосед (Мадс Миккельсен) убивает карнавального дракона. Под нарядом прятались плохие люди, но воображение многое дорисовывает, и Аврора приводит к выводу: мужчина охотится на монстров. Быть может, он и с тварью под кроватью поможет? Тем более она осмелела и, похоже, сожрала родителей, которые одной ночью испуганно кричали, а наутро будто испарились.

Существует ли вообще монстр? Аврора верит в него всем сердцем, а герой Миккельсена тьму видит лишь в реальных людях. Вот только фильм срежиссирован так, что сам зритель не раз поменяет мнение. Потому что «Поймать монстра» — в том числе фильм-загадка и высказывание на тему детских страхов.

Фуллер талантливо показывает: какое бы безумие ни творилось в сознании ребёнка, он в нём не сомневается и искренне боится монстров, засевших под кроватью. Для него чудище так же реально, как и лающая в подворотне собака. Стоит ли отмахиваться от таких переживаний снисходительным «Спи, детка, там никого нет»?

История, где герои охотятся то ли на реального монстра, то ли на плохих людей, не гениальна. Да, она подкидывает занятную головоломку и погружает в необычную реальность со своим кланом наёмных убийц, что пируют между станциями метро. Однако смотреть «Поймать монстра» надо по другим причинам. Главные — визуал и чувство стиля.

Иногда в фильме происходят вещи, которые в сценарии наверняка записаны бездушным словосочетанием: например, «Герой идёт на дело». Однако показана прогулка так, что стала бы частью зрелищного клипа. Героя Миккельсена обволакивает туман, повсюду развешаны неоновые вывески, небо раскрашивают фейерверки, а их взрывы сочетаются в бит, под который невольно качаешь головой. В итоге персонаж просто прошёлся по округе, а зритель получил эстетическое наслаждение.

В искусство Фуллер превращает вообще всё. Пылинку, что катится по полу и вырастает в комок. Кровь, что стекает с раны на пол и неуклюже вытирается носком. Трапезу, перед которой нужно размять челюсть. И даже банальная настольная лампа до жути комичная и нестандартная. Получается, ты смотришь на рутинные вещи, но видишь в них удивительное.

Похвалю и экшен. Он лишён грации «Джона Уика» и больше напоминает «Сорвиголову». Бои в основном грязные, победа дорого стоит, локации после каждой стычки бесповоротно поломаны. Однако стоит устать от приземлённости, как режиссёр подкинет нечто фееричное — допустим, властную даму, что превращает туфли в огнестрел.

Финальное достоинство — удивительная «химия» между маститым Миккельсеном и юной Софи Слоун. У этой разношёрстной пары образовался, пожалуй, один из лучших дуэтов года. Во многом благодаря пропасти между ними. Он — рациональный и уставший убийца, что не верит в потустороннее. Она — маленькая наивная бояка, которая из-за монстра вписывается в сомнительную авантюру. Именно эта разница порождает и драму, и комедию. При этом играет Софи Слоун блестяще и кажется будущей голливудской звездой.

Есть ли в фильме минусы? Наверняка. Например, дерётся Миккельсен слегка коряво. Однако это мелочи, на которые даже внимание обращать неловко. «Поймать монстра» — искусство. Причём искусство зрительское и понятное каждому. Если давно не были в кино, то премьера — идеальный повод исправиться.

«Поймать монстра»: стоит ли смотреть?

Да! Брайан Фуллер снял потрясающее кино. Визуал, обволакивающая атмосфера, актёрские работы и мир, где детская сказка сочетается со взрослой жестокостью, — за всё это «Поймать монстра» надо хвалить.

Оценка «Поймать монстра» — 8,5 из 10

