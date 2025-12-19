Лучшие фильмы ужасов 2025 года: 20 ужастиков на любой вкус

2025 год можно по праву назвать годом хорроров: среди трех самых популярных фильмов года, по версии портала IMDb, — сразу два ужастика. За прошедший год режиссеры несколько раз обращались к произведениям Стивена Кинга и черпали вдохновение в классических фильмах ужасов. А еще 2025-й стал для хоррор-индустрии временем громких камбэков: продолжение получили культовые франшизы «Заклятие» и «Пункт назначения». «Лента.ру» публикует топ-20 лучших ужастиков 2025 года, без спойлеров рассказывает об их сюжете и главных фишках.

«28 лет спустя»

Страна: Великобритания, США, Канада

Оригинальное название: 28 Years Later

Жанры: ужасы, боевик

Режиссер: Дэнни Бойл

Длительность: 1 час 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.1 и 6.6

В главных ролях: Элфи Уильямс, Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Рэйф Файнс

Третья часть хитовой зомби-серии, которая должна лечь в основу новой трилогии. «28 лет» уверенно держат планку кровавого экшена. На этот раз восставшим мертвецам противостоят Аарон Тейлор-Джонсон и юный актер Элфи Уильямс.

В 2002 году Великобританию поразил страшный вирус ярости, превращающий обычных людей в безумно агрессивных монстров. С тех пор прошло уже двадцать восемь лет, но восстановить прежнее мироустройство так и не получилось. Мальчик Спайк (Элфи Уильямс) живет в закрытой островной общине вместе со своим отцом Джейми (Аарон Тейлор-Джонсон) и матерью Айлой (Джоди Комер). Когда Айла серьезно заболевает, Спайк решает во что бы то ни стало отыскать лечение. Он узнает, что где-то на Большой Земле живет загадочный доктор Келсон (Райф Файнс), и отправляется на его поиски. Двенадцатилетнему Спайку предстоит столкнуться со всеми ужасами постапокалиптического мира: от агрессивных зомби до жутких религиозных фанатиков.

«Верни ее из мертвых»

Страна: Австралия

Оригинальное название: Bring Her Back

Жанры: ужасы

Режиссеры: Дэнни Филиппу и Майкл Филиппу

Длительность: 1 час 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 7.1

В главных ролях: Билли Бэррэтт, Сора Вон, Салли Хокинс, Джона Рен Филлипс

Новый хоррор от братьев Филиппу, снявших «Два, три, демон, приди!». В центре жуткой истории вновь подростки — правда, на этот раз потустороннему злу противостоят не провинциальные любители экстрима, а осиротевшие брат и сестра.

У юной Пайпер (Сора Вон) серьезные проблемы со зрением — она уже давно практически ничего не видит. Хорошо, что о ней заботится старший брат Энди (Билли Барратт). Парню скоро исполнится восемнадцать, и он сможет стать полноценным опекуном Пайпер.

Жизнь брата и сестры меняется после того, как у них появляется новая приемная мать — психолог Лора (Салли Хокинс). Женщина хочет выглядеть милой, но Энди считает ее поведение очень подозрительным. Лора не так давно потеряла собственную дочь, а ее молчаливый приемный сын Оливер (Джона Рен Филлипс) ведет себя довольно жутко. Брат и сестра даже не догадываются, какие ужасы ждут их в новой приемной семье…

«Глазами пса»

Страна: США

Оригинальное название: Good Boy

Жанры: ужасы

Режиссер: Бен Леонберг

Длительность: 1 час 13 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 5.9 и 6.2

В главных ролях: Шэйн Дженсен, Ариэль Фидман, Ларри Фессенден, пес Инди

Трогательный и эмоционально тяжелый фильм ужасов с очаровательным главным героем. Ключевая фишка этого хоррора отражена в названии — вернее, в его российской локализации (в оригинале фильм называется «Хороший мальчик»).

Повествование ведется от лица ретривера по кличке Инди — именно его глазами зрители следят за происходящей на экране паранормальщиной. В остальном сюжет не сильно отличается от классических хорроров. Хозяин Инди — страдающий от болезни легких Тодд (Шэйн Дженсен) — переезжает в старый дом в лесной глуши вместе со своим питомцем. Преданный Инди сразу начинает чувствовать что-то неладное: по стенам домика ползут загадочные тени, а на полу остаются чьи-то следы…

Кстати, главного героя сыграл настоящий пес Инди — это питомец Бена Леонберга, которого режиссер снимал на протяжении трех лет.

«Грешники»

Страна: США, Канада, Австралия

Оригинальное название: Sinners

Жанры: ужасы, боевик

Режиссер: Райан Куглер

Длительность: 2 часа 17 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 7.6

В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О’Коннелл

Стильный кровавый хоррор, который стал одной из самых обсуждаемых киноновинок весны-2025. В режиссерском кресле — Райан Куглер, а в главной роли (даже в двух главных ролях) — Майкл Б. Джордан.

Начало 1930-х, США. Два брата Элайджа (Майкл Б. Джордан) и Элиас Муры (тоже Майкл Б. Джордан) — они же гангстеры Дым и Пепел — возвращаются в родной городок в штате Миссисипи. После войны они осели в Чикаго, где успели поработать на самого Аль Капоне. Сейчас Муры готовы наконец подумать о воплощении собственной мечты и открыть у себя на родине небольшой блюз-бар.

В вечер открытия в баре играет молодой блюзмен Сэмми (Майлз Кэйтон), талант которого заметен невооруженным глазом. Его музыка впечатляет не только местных рабочих — на парня обращает внимание древний вампир из Ирландии. Братья Мур просто обязаны защитить Сэмми, который приходится им кузеном, от жуткого кровопийцы.

Страна: Бельгия, Франция

Оригинальное название: Other

Жанры: ужасы, драма

Режиссер: Давид Моро

Длительность: 1 час 32 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 5.7 и 5.1

В главных ролях: Ольга Куриленко, Жан Шац, Лола Бонавентуре, Жаклин Гэй

Жуткая драма о гиперопеке и о том, какие травмы оставляет погоня за мнимым совершенством. Главную роль в этом психологическом триллере играет Ольга Куриленко (девушка Джеймса Бонда из «Кванта милосердия» с Дэниэлом Крейгом).

Элис (Ольга Куриленко), недавно потерявшая мать, возвращается в дом, в котором провела детство. Особняк ее семьи довольно жуткое место. Он находится в лесной глуши, а еще до краев напичкан камерами, которые отслеживают каждый шаг.

Погруженная в свои переживания, Элис поначалу не замечает, что в доме происходит что-то подозрительное, а ключи от машины загадочным образом исчезают. Вскоре девушка понимает — кто-то следит за ней по камерам…

«Долина улыбок»

Страна: Италия, Словения

Оригинальное название: La valle dei sorrisi

Жанры: ужасы, драма

Режиссер: Паоло Стрипполи

Длительность: 2 часа 2 минуты

Рейтинг IMDb: 7.0

В главных ролях: Микеле Риондино, Романа Маджора Вергано, Роберто Читран, Джулио Фельтри

Серджо Россети (Микеле Риондино) — учитель физкультуры с загадочным прошлым, который уже давно хочет от жизни только покоя и умиротворения. Поиски приводят мужчину в маленькую деревню Ремис, затерянную в горах Италии. Ремис считается самым счастливым местом во всей стране — кажется, что здешние жители физически неспособны испытывать негативные эмоции.

Пообщавшись с Микелой (Романа Маджора Вергано), которая владеет деревенским трактиром, Серджо узнает, что за идеальной картинкой скрывается страшный ритуал. Раз в неделю местные собираются в одном месте и обнимают подростка по имени Маттео (Джулио Фельтри) — его называют ангелом, способным забирать чужую боль. Серджо решает, что должен спасти мальчика и даже не предполагает, к чему приведет его безрассудное стремление помочь Маттео.

«Заклятие 4: Последний обряд»

Страна: США, Великобритания, Канада

Оригинальное название: The Conjuring: Last Rites

Жанры: ужасы, драма

Режиссер: Майкл Чавес

Длительность: 2 часа 15 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.4 и 6.2

В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Миа Томлинсон, Бен Харди

Финальная глава хитовой тетралогии о знаменитых борцах с паранормальным — супругах Эде и Лоррейн Уоррен. Несмотря на громкий заголовок, проект завершает только историю самих Уорренов, а киновселенная «Заклятия» при этом продолжает развиваться.

1986 год. Профессиональный демонолог Эд Уоррен (Патрик Уилсон) и его жена Лоррейн (Вера Фармига) отправляются на помощь семье Смерл. После переезда в новый дом счастливое семейство страдает от нападок потусторонних сил. Тем временем повзрослевшая дочь Эда и Лоррейн пытается скрыть свой сверхъестественный дар, который перешел к ней от матери.

«Орудия»

Страна: США

Оригинальное название: Weapons

Жанры: ужасы, детектив

Режиссер: Зак Креггер

Длительность: 2 часа 8 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 7.5

В главных ролях: Джулия Гарнер, Джош Бролин, Олден Эренрайк, Остин Абрамс

Жуткий детективный хоррор, ставший одним из самых популярных фильмов года (по данным IMDb, ужастик уступил только новому «Супермену»). Звездный каст, закрученный сюжет и финал, от которого бросает в дрожь.

В маленьком американском городке происходит что-то странное. Однажды ночью семнадцать детей, которые учатся в одном классе, выходят из своих домов и… просто бесследно исчезают. Как загипнотизированные, дети идут в сторону леса — дальше следы обрываются, и у полиции не получается их отыскать.

Единственный уцелевший ребенок — мальчик Алекс Лилли (Кэри Кристофер). Пока местные жители обвиняют Алекса и его классную руководительницу мисс Гэнди (Джулия Гарнер) во всех смертных грехах, отец одного из пропавших мальчиков (Джош Бролин) начинает собственное расследование.

«Пункт назначения: Узы крови»

Страна: США, Канада

Оригинальное название: Final Destination: Bloodlines

Жанры: ужасы

Режиссеры: Зак Липовски и Адам Б. Стейн

Длительность: 1 час 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 6.7

В главных ролях: Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Риа Килстедт, Ричард Хэрмон

Шестая часть популярной хоррор-серии нулевых. Судьба вновь охотится за людьми, случайно ускользнувшими от смерти, — на этот раз жертвами ее изощренных игр становятся не случайные незнакомцы, а кровные родственники.

Юная студентка Стефани (Кейтлин Санта Хуана) вот уже два месяца страдает от кошмаров. В этих жутких снах члены ее семьи один за другим уходят из жизни. Девушка начинает подозревать, что эти видения — не просто плод больного воображения.

Оказывается, что с такими же кошмарами сталкивалась бабушка Стефани Айрис (Габриэль Роуз). Когда-то давно Айрис смогла обмануть саму смерть, и теперь провидение пытается добраться до ее потомков.

«Смерть единорога»

Страна: США, Венгрия

Оригинальное название: Death of a Unicorn

Жанры: ужасы, фэнтези, комедия

Режиссер: Алекс Шарфман

Длительность: 1 час 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.1 и 5.9

В главных ролях: Дженна Ортега, Пол Радд, Уилл Поултер, Ричард Э. Грант

Комедийный фэнтези-хоррор с Дженной Ортегой (Уэнсдей из одноименного сериала) и Полом Раддом (Человек-муравей из фильмов Marvel). Алчные богачи пытаются спастись от разъяренного непарнокопытного.

Эллиот Кинтнер (Пол Радд) — трудоголик, который работает на крупную фармацевтическую компанию. В выходные глава фирмы, тяжелобольной Оделл Леопольд (Ричард Э. Грант), вызывает подчиненного в свое загородное семейное поместье. Эллиот и его дочь Ридли (Дженна Ортега) отправляются на встречу с боссом, но по дороге сбивают какое-то животное.

Оказывается, что жертвой ДТП стал настоящий единорог. Тело сказочного существа отправляют на экспертизу — ученые выясняют, что единорожья кровь обладает уникальными целебными свойствами. Семья Леопольд сразу же решает разбогатеть на этом сверхъестественном открытии. Только юная Ридли понимает, что единороги — это не милые волшебные лошадки, а крайне мстительные звери.

Лучшие фильмы ужасов 2025 года: что еще посмотреть