Из жизни прославленного британского юмора: чем смешил Фэкхем-холл

На экранах редкий гость - пародия: британский "Фэкхем-холл". Пусть простят меня знающие английский - именно так картина называется в оригинале. Потому что на ней нужно хохотать. После просмотра таких смущений будет еще больше, хотя авторы дублированного варианта в поисках русского эквивалента выбирали самый щадящий.

© Российская Газета

Для постижения пародии нужно знать оригинал - поэтому, возможно, не все приколы будут зрителями замечены и поняты. Пародируется, в частности, знаменитое "Аббатство Даунтон", среди объектов шуток легко распознать "Властелина колец" (среди персонажей наличествует Толкин, изучающий жизнь и все записывающий в блокнот) и детективные истории с Эркюлем Пуаро. Но там есть еще и пародии на местное ТВ - мыльные оперы, которых мы не видели, на фильмы, никогда у нас не шедшие, - все то, что веселит лондонский или бирмингемский зал, но чего просто не заметит зал московский или калужский.

У себя на родине возвращение английского юмора воспринято, как можно понять, с облегчением: наконец-то! В Америке этот юмор считают туповатым, с чем легче согласиться. Но найдутся его ценители и в России, где в эфирах тоже доминируют шуточки ниже пояса.

Сочинила фильм команда во главе со сценаристом, британско-ирландским комиком Джимми Карром, с уверенной, прямо в лоб, режиссурой Джима О'Хенлона.

Здесь источник юмора - несоответствие аристократической обстановки, изысканных дам и господ с их утонченным выговором банальным пошлостям, которыми они обмениваются. Вместе с молодым карманником Эриком Нуном (Бен Рэдклифф - Брэд Питт британского кино), которому поручено доставить в поместье важное письмо, мы приближаемся к богатому Фэкхем-холлу. В кадре проплывает слоган поместья: "Инцест навсегда". Дело в том, что все сыновья лорда Дэвенпорта (Дэмиэн Льюис) погибли в катастрофах, непременно знаменитых: один утонул на "Титанике", другой сгорел в дирижабле "Гинденбург". Наследовать дом некому - но не выпускать же его из рук! Решили выдать одну из дочек за кого-то из родственников - скажем, за кузена Арчибальда (Том Фелтон). Но младшая дочка сбежала из-под венца: кузен неказист и кошмарно скучен - немудрено, что она предпочла кучера. Осталась надежда на Роуз (Томасин Маккензи), в 23 года записанную в старые девы. Но та положила глаз на новоприбывшего Нуна, устроившегося работать в обслуге имения.

Так что пародируются еще и комедии о социальных барьерах и запретных связях. Обязательно костюмные, с акцентом на ретро - действие происходит в дни кризиса 1931 года.

Вероятно, в Англии понимающе смеются: аллюзии на тамошнюю актуальность щедро сыплются с экрана. За пределами британских островов с аллюзиями сложнее: и жизнь чуть иная, и тип юмора другой.

Вселенная таких комедий не так уж мала и включает классику наподобие "Космических яиц" - разухабистой пародии на "Звездные войны", "Всемирной истории", "Сверкающих седел" и "Молодого Франкенштейна" Мэла Брукса. Близки по стилю "Аэроплан" с Лесли Нильсеном - пародия на "Аэропорт" и комедии об Остине Пауэрсе - пародии на "бондиаду". Все они высекают смех, нещадно огрубляя и доводя до абсурда знакомые образы и коллизии. Смеяться над ними чуть неловко: в отличие от остроумия, такой юмор называют тупым.

Какие-то хохмы у нас не прочтутся: английская игра слов не поддается переводу. Имя карманника Нун произносят как No one - Никто: в дубляже этого и не заметишь. Но такие комические перевертыши - едва ли не основа шуточек в фильме.

Обитатели "Фэкхем-холла" злоупотребляют физиологическими подробностями, туалетным юмором, всем тем, что делает жанр не демократичным, а глуповатым. Конечно, презрев требования вкуса, можно и посмеяться, но послевкусие будет сомнительным.

Так что жанр этот коварен, и остроумные пародии в кино не появлялись со времен французского оскароносного "Артиста". А в нашем кино его и вовсе чурались - робели показаться глупее, чем есть.