В Москве объявлены победители первого кинофестиваля студентов колледжей

Церемония закрытия студенческого кинофестиваля "Профессия в кадре" прошла в столичном кинотеатре "Иллюзион". Эксперты индустрии определили 16 лучших творческих проектов в жанрах игрового и документального кино, анимации, видеоблога и музыкального клипа. Подробности рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

На кинофестиваль представили 111 работ студентов 40 столичных колледжей. Многие авторы работ учатся на направлениях, связанных с теле- и киноиндустрией, актерским мастерством и дизайном. Другие - готовили свои фильмы по призванию, хотя обучаются медицинским, промышленным и строительным специальностям в колледжах.

"Фестиваль стал возможностью раскрыть себя в новых, нетипичных областях. Каждый проект - уникальная история о выборе профессии и пути к мечте. 16 лучших работ получили заслуженные награды. Награды лауреатам вручали эксперты в области кинематографа. Среди них - киноактер, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат Государственной премии Российской Федерации Джаник Файзиев, продюсеры Оксана Барковская, Галла Стрижевская и другие. Лучшие проекты разместят на платформе онлайн-кинотеатра "Ноль плюс", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, лауреатами в номинации, посвященной игровому кино, стали ребята из политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова с работой "Ты не один". Это предновогодняя история о студентах-ювелирах. Главная героиня решает потратить гонорар за свою работу на подарки детям из детского дома и благодаря поддержке студентов колледжа ей удается устроить настоящий праздник для воспитанников.

Кроме того, в этой номинации лауреатами стали две команды из колледжа автоматизации и информационных технологий №20 с псевдодокументальной комедией "28 задач спустя". В фильме трое стажеров используют навыки, полученные в учреждении, чтобы спасти ИТстартап. Картина показывает, как практическое образование помогает студентам стать полноценными специалистами уже на старте карьеры.

В номинации "Документальное кино" победителей несколько. Одни из них - студенты медицинского колледжа №1 с фильмом "ЦИТО". В картине через рабочий день студентки-практикантки в лаборатории научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского показали, как анализы лаборантов влияют на решения хирургов в операционной, подчеркнув важность этой профессии.

"Лабораторная диагностика - профессия, которую редко видят, но без нее невозможны ни операция, ни диагноз. Когда в руки попадает проба с пометкой cito, понимаешь: где-то под наркозом лежит человек и ждет именно этого результата. В такие моменты чувствуешь особую ответственность. Это тихая работа, но именно в тишине решается очень многое", - рассказала студентка четвертого курса медицинского колледжа №1 Екатерина Страхова, героиня фильма "ЦИТО". Так же в этой номинации победили студенты колледжа связи №54 имени П.М. Вострухина с кинокартиной "Свет в оптике", где рассказывается о профессии специалиста по информационной безопасности телекоммуникаций.

Среди анимационных фильмов члены жюри высоко оценили работу двух команд из Московского издательско-полиграфического колледжа имени И. Федорова. Первая команда представила проект, который раскрывает этапы производства анимационной работы - от идеи до оживления персонажей. Вторая работа посвящена процессу создания таких картин и показывает путь от замысла до его реализации на большом экране.

За создание видеоблогов награды получили команды Московского технологического колледжа имени И.А. Лихачева, медицинского колледжа №7, Московского техникума креативных индустрий имени Л.Б. Красина.

Как рассказал Олег Квасов, начальник отдела Медиацентра Московского технологического колледжа имени И.А. Лихачева, команда их вуза представляла свою работу в номинации видеоклипа.

"Мы сняли клип про профессию сварщика, потому что у нас в колледже учится огромное количество талантливых ребят. Пришла мысль, что у нас есть одна девушка, которая получает эту профессию, и родилась история, в которой мы хотели показать взаимоотношения двух молодых людей. Есть молодая сварщица, которая увлечена профессией и хочет развиваться в этом направлении, и молодой человек, который пытается завоевать ее внимание. Получилась такая замечательная романтическая история. Работали мы все вместе в очень короткие и сжатые сроки: саундтрек был написан практически за ночь, еще несколько дней мы снимали клип", - сообщил он.

Как рассказала сама студентка колледжа, Ульяна Долматова, это была уникальная возможность показать все спектры профессии - сварки. "Впечатление незабываемое: очень все творчески было сделано, легко, интересно. Нужно показывать рабочие профессии, потому что у некоторых людей нет понимания, что это такое и как с этим работать", - сообщила она

Лучший музыкальный клип сняли и смонтировали участники из колледжа связи №54 имени П.М. Вострухина, технологического колледжа №34 и технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука. Победителем в номинации "Фотография" признаны студенты колледжа автоматизации и информационных технологий №20.