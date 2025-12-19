Sony может запустить целую франшизу по милым монстрам

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что режиссёр «Приключений Паддингтона» и «Вонки» Пол Кинг снимет фильм про Лабубу. Каким конкретно будет кино, не сообщается.

По данным СМИ, в случае успеха Sony запустит целую франшизу по милым монстрам. Соглашение на экранизацию было подписано в ноябре. Кинг также станет продюсером ленты, а вот сценариста пока что ищут.

Лабубу — игрушки, которые были созданы гонконгским художником Касингом Лунгом. Изначально монстров производила компания How2 Work, но в 2019 году их приобрёл знаменитый китайский ритейлер Pop Mart. С тех пор игрушки стали популярны по всему миру.